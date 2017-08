Il pilota trevigiano Giuseppe Fascicolo vola a Zandvoort per la quinta gara del GT4 Europeo

CONEGLIANO Si torna in pista in questo weekend a Zandvoort in Olanda per il quinto appuntamento del GT4 European Series Northern Cup. Ancora una volta l’alto numero di iscritti in rappresentanza di tanti team e marche che si sfidano in questa competizione saranno protagonisti dei duelli che assegneranno punti fondamentali per la graduatoria assoluta. Tra i piloti anche Giuseppe Fascicolo che in coppia con Romy Dall’Antonia scenderà in pista con la Maserati GranTurismo MC GT4 del team Villorba Corse.

Se nella categoria Silver Cup la coppia Ricardo Van der Endee/Max Koebolt si gode un ampio margine di vantaggio (e già in questo doppio confronto potrebbero conquistare il titolo), nella AM la lotta è apertissima tra il leader Giuseppe Ghezzi e il duo Fascicolo/Dall’Antonia, distanti di soli 18 punti (considerando anche gli scarti previsti dal regolamento). Fascicolo quindi, nel circuito che si affaccia sul Mare del Nord, dovrà raccogliere più punti possibile al fine di ridurre il gap in vista della gara finale del Nuerburgring in calendario a metà settembre. Le possibilità ci sono come dimostrano i risultati raggiunti nell’ultimo periodo, accompagnati dai podi che hanno ridotto lo svantaggio e nel contempo hanno permesso alla coppia trevigiana di risalire la classifica. Giuseppe Fascicolo: “Abbiamo rincorso in classifica i nostri avversari per tutta la stagione, dopo la prima sfortunata sfida di Misano ed ora possiamo giocarcela fino alla fine. Non sarà facile ma ci impegneremo al massimo per recuperare ancora. La pista è molto particolare e difficile: l’ho constatato la passata stagione. Puntiamo ad essere ancora tra i protagonisti”.

Sabato 19 agosto

12:15 - 12:55 qualifying practice

17:50 - 18:45 race 1 (50 min + 1 lap)

Domenica 20 agosto

09:45 - 10:40 race 2 (50 min + 1 lap)

Gare e tempi in streaming su: https://north.gt4series.com/live/

Gallery