Atletica, Giuseppe Stival è il nuovo fiduciario provinciale dei giudici di gara

TREVISO Dubbi non ce n’erano, e l’urna l’ha confermato. Giuseppe Stival, di San Vendemiano, è il nuovo Fiduciario provinciale del gruppo giudici di gara dell’atletica. Candidato unico per la carica di vertice delle “giacchette bianche”, Stival è stato eletto a larghissima maggioranza dai colleghi: per lui 33 voti su 37, con quattro schede bianche. L’assemblea elettiva si è svolta martedì sera, a Villorba, nella sede del Comitato provinciale della Fidal. Stival succede alla moglie Emanuela Carrer, che ha guidato con successo il gruppo trevigiano a partire dal 2013. Nell’ultima stagione agonistica i giudici di gara della Marca hanno gestito 54 manifestazioni tra pista, strada, cross e indoor, a cui hanno partecipato circa 26 mila atleti.