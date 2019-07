Il Golden Wake Tour 2019 si svolgerà al Veneto Cable Park

Il Golden Wake Tour 2019 tocca finalmente suolo italiano, dopo le tappe di maggio e giugno rispettivamente disputate in Slovenia e Ungheria. Il terzo appuntamento sarà dal 12 al 14 luglio a Resana presso l’impianto Cable Park Veneto.

La competizione “3 stelle” inserita a calendario internazionale ha già più di 60 iscritti, tra questi diversi atleti nazionali - Riccardo De Tollis, Noah Gessi - e i recenti campioni italiani di categoria incoronati domenica scorsa nella gara titolata disputata a Torino: Vanessa Tittarelli campionessa italiana cat. wakeboard girls, open e junior wakeskate; Alessandro D’Agostino, campione nelle categorie wakeboard boys e junior wakeskate e Leonardo Gatti, campione italiano wakeboard cat. Open. Numerosa sarà la presenza di atleti stranieri provenienti da Croazia, Germania, Repubblica Ceca, Israele, Belgio, Ungheria, Polonia. Le Categorie in gara comprendono la paralimpica “seated” e le altre: Wakeboard uomini: Under 15,U19, Open, Over 30, O40; Wakeboard donne: U15,U19,Open; Wakeskate uomini: Open; Wakeskate donne: Open.

Il programma di gara

Venerdì 12 luglio dalle ore 17: registrazioni, allenamenti e meeting

Sabato 13 luglio dalle ore 8: competizione

Domenica 14 luglio dalle ore 8: competizione e premiazioni. La prossima tappa del Golden Wake Tour 2019 si terrà il 16-18 agosto in Repubblica Ceca; la conclusiva sarà a Bratislava, in Slovacchia dal 30 agosto al 1 settembre.