150 iscritti e lista d’attesa per la 16^ Coppa del Presidente al Ca’ Amata

150 iscritti e una lista d’attesa che continua ad allungarsi per la 16^ Coppa del Presidente Diego Carron, l’atteso evento in programma sabato e domenica al Golf Club Ca’ Amata. La “16th President’s Cup”, il nome del cui vincitore assoluto sarà iscritto sul tabellone del circolo, si giocherà sulla distanza di 36 buche con formula Medal per 1^ e 2^ categoria e Stableford per la 3^ categoria. Sale l’adrenalina per la competizione fra i tanti giocatori che aspirano a sfilare il titolo di vincitore conquistato per due anni consecutivi da Daniele Vit. Momento clou per la famiglia del Ca’ Amata, che conta circa 550 iscritti, in continua crescita, l’evento sarà anche l’occasione per festeggiare l’inaugurazione del nuovo Residence Ca’ Amata. Sabato inizieranno i grandi festeggiamenti con ritrovo alle 19 in Club House per l’aperitivo di benvenuto, cena “The President’s Cup” e intrattenimento musicale con Pippo Dj. Domenica alle 18.30 si terranno le premiazioni e il brindisi finale. Per info telefonare al n: ‪0423493537 o scrivere a: ‪info@golfcaamata.it