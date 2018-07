Golf: Daniele Vit vince la 15^ Coppa del Presidente Diego Carron al Club Ca’ Amata

CASTELFRANCO VENETO Daniele Vit, da quest’anno socio del Golf Club Ca’ Amata, si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo la Coppa del Presidente Diego Carron conquistando ancora una volta l’iscrizione del suo nome nel tabellone della Club House del circolo castellano. La gara, giunta alla 15esima edizione, è la competizione più importante del circolo e si è disputata sabato e domenica scorsa sulla distanza delle 36 buche. Strepitosa la performance di sabato, in cui il trentenne ha segnato il record del campo concludendo le 18 buche con 64 colpi. Un giro, quello di sabato, in cui Vit, già vincitore del 7° Miki Biasion Golf Trophy, ha messo a segno ben 8 birdie, 1 bogey e 9 par.

Nella prima categoria si è classificato primo netto Lorenzo Bortolato con 135 colpi, secondo netto Pierluigi Lazzarotto, terzo Antony Brion. In seconda categoria ha primeggiato Matilde Partele, giovane promessa del Ca’ Amata, che a soli 12 anni continua a raggiungere importanti traguardi (134 colpi), e che ha vinto anche ben due premi speciali: il Nearest to the pin femminile sia alla buca 6 che alla buca 13. Al secondo posto nella seconda categoria Edoardo Bonaguro, un'altra giovane promessa del circolo castellano, che è salito sul podio con un totale di 134 colpi. Ha invece vinto nella terza categoria Tommaso Pietrobon (94 punti).

Prima lady Cristina Nicov, primo Junior Gabriel Maria Pasquetti. Tra gli altri premi speciali il Nearest to the pin maschile alla buca 3 assegnato a Paolo Franzoso, e alla buca 16, conquistato da Gabriel Maria Pasquetti. Nella due giorni di golf e convivialità all’insegna dei sani principi dello sport si è anche festeggiata la vittoria dell’azzurra Anna Zanusso, portacolori del Ca’ Amata, all’Annika Invitational Europe, prima italiana a primeggiare in questa prestigiosa gara giovanile internazionale.