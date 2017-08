Poggiana: domenica parte l'attesissima 42^ edizione del Gp Sportivi - 7° Gp Pasta Zara

RIESE PIO X E' iniziato il conto alla rovescia per il 42° Gp Sportivi di Poggiana - 42° Trofeo Bonin Costruzioni - 7° Gp Pasta Zara. Domenica 13 agosto, infatti, la regina delle classiche estive per Under23 riporterà a Poggiana di Riese Pio X il meglio del ciclismo giovanile con un evento che, ancora una volta, si preannuncia un vero e proprio spettacolo delle due ruote.



LA SQUADRE ISCRITTE - Anche nel 2017, infatti, la #starscombat chiamerà a raccolta sugli asfalti della Marca trevigiana alcuni dei più talentuosi giovani atleti al mondo, in rappresentanza di 34 teams italiani e stranieri. Oltre alle migliori formazioni del Bel Paese, sono attese ai nastri di partenza anche squadre provenienti da Australia, Sud Africa, Slovenia, Francia, San Marino, Austria, Svizzera, Regno Unito, alle quali si aggiungono le Selezioni Nazionali di Gran Bretagna, Lussemburgo, Russia e l'assoluta novità del "debutto" spagnolo grazie alla presenza del Team Guerciotti Redondela.



I PROTAGONISTI - A guidare la schiera delle tantissime stelle al via sarà, naturalmente, lo splendido vincitore della passata edizione Michael Storer, capitano di una Mitchelton Scott che conterà tra le proprie fila anche il trionfatore del Gp di Capodarco 2016 Jai Hindley e Lucas Hamilton. In aggiunta ai fortissimi oceanici, hanno già confermato la propria presenza il Campione Europeo U23 2016 Aleksandr Riabushenko (Palazzago Amarù) e il forte scalatore Matteo Fabbro (Cycling Team Friuli). Ad applaudire la carovana ci saranno, poi, ospiti graditissimi come Dino Zandegù e numerosi grandi interpreti del ciclismo del passato e del presente. "Siamo veramente felici di poter aver al via del Gp Sportivi di Poggiana un parterre assolutamente internazionale e di questo prestigio,” ha commentato il Presidente dell’Uc Asolo Bike Poggiana Giampietro Bonin, “Ancora una volta è doveroso ringraziare i nostri sponsor, che ci hanno permesso di realizzare nuovamente un evento di alto livello. Domenica saremo orgogliosi di incoronare il trionfatore della 42^ edizione e, come si suol dire, che vinca il migliore!”.



DIRETTA STREAMING - Il 42° Gp Sportivi di Poggiana - 42° Trofeo Bonin Costruzioni - 7° Gp Pasta Zara promette, dunque, di regalare tantissime emozioni. Emozioni che potranno essere vissute non solo dal vivo, ma anche attraverso il web, attraverso il racconto testuale live disponibile su www.ciclismoweb.net, oltre che con il finale di gara che verrà trasmesso in diretta video streaming sul canale YouTube del portale www.ciclismoweb.net.



Le maglie : Anche nel 2017 il Gp Sportivi di Poggiana metterà in palio cinque maglie: la maglia bianco-rossa "Pasta Zara" che ammanterà il vincitore, la maglia arancione "Artuso Legnami" e quella azzurra "Marino Battagin" per il secondo e il terzo classificati, la maglia gialla "GSG" riservata al migliore nella classifica dei Gran Premi della Montagna e la maglia nera "Elettrica B&C" che premierà il più combattivo della giornata.



Il percorso : Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, Poggiana (circuito di 12,1 km da ripetere 4 volte). Indi: Ramon, Loria, Riese Pio X, San Vito di Altivole, Casella d'Asolo, Crespignaga, Maser, Forcella Mostaccin, La Valle. Indi: La Valle, Monfumo, Baracca, Bocca di Serra, Castelcies, Caselli, La Valle (circuito locale di 14,4 km da ripetere 4 volte). Indi: La Valle, Forcella Mostaccin, Maser, Crespignaga, Via S. Marcuola, Asolo, Casella d'Asolo, San Vito di Altivole, Riese Pio X, Poggiana, Ramon, Loria, Riese Pio X, Poggiana. Totale chilometri: 169,8 km.

Le squadre iscritte al 42° Gp Sportivi di Poggiana - 42° Trofeo Bonin Costruzioni - 7° Gp Pasta Zara :

1 DIMENSION DATA CONTINENTAL TEAM (RSA)

2 KK KRANY (SLOVENIA)

3 LA POMME MARSEILLE (FRANCIA)

4 MITCHELTON SCOTT

5 NAZIONALE GRAN BRETAGNA

6 NAZIONALE LUSSEMBURGO

7 NAZIONALE RUSSIA

8 RADENSKA/ROG - LJUBLJANA (SLOVENIA)

9 TEAM GUERCIOTTI REDONDELA (SPAGNA)

10 TEAM RSM ACADEMY - (SAN MARINO)

11 TYROL CYCLING TEAM (AUSTRIA)

12 VELO CLUB MENDRISIO - PL VALLI (SVIZZERA)

13 WSA GREENLIFE (AUSTRIA)

14 ZAPPI'S RACING TEAM (GBR)

15 ALE' CIPOLLINI

16 CYBERTEAM-TEAM BREGANZE

17 CYCLING TEAM FRIULI

18 CYCLING TEAM VALCAVASIA

19 DELIO GALLINA TURNAM TEAM

20 FUTURA TEAM

21 GAIAPLAST BIBANESE

22 F. COPPI GAZZERA VIDEA

23 GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI

24 GFDD ALTOPACK ASD

25 GS MALTINTI LAMPADARI

26 HOPPLA' PETROLI FIRENZE

27 NAMED SPORT ROCKET

28 SC VALLE SERIANA CENE ASD

29 TEAM BELTRAMI TSA ARGON 18

30 TEAM BRILLA NORTHWAVE COFILOC

31 TEAM COLPACK

32 TEAM PALAZZAGO AMARU

33 VIRIS VIGEVANO MASERATI

34 ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR