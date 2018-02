A Ponzano Veneto va in scena il Gran Gala dello sport

PONZANO VENETO Si svolgerà al Palacicogna di Ponzano Veneto, giovedì 15 febbraio alle ore 20.00, la prima conviviale 2018 del Panathlon Treviso.

L’evento avrà luogo in coincidenza con il Gran Galà dello Sport organizzato dall’Assessore allo Sport, Mario Sanson. Nella occasione verranno premiati gli atleti di ponzanesi che si sono distinti nel 2017. Saranno presenti anche grandi campioni dello sport trevigiano. Tra questi riceveranno un premio speciale: Matteo Tagliariol (campione olimpico di spada individuale maschile alle Olimpiadi di Pechino 2008),Barbara Pozzobon (vincitrice del Grand Prix 2017 di nuoto di fondo) e Bernardo Bernardini (vincitore del Premio Panathlon Treviso 2017). Al termine del Gran Galà avrà luogo la cena sociale. Un momento più informale per chiudere in bellezza quella che si preannuncia come una grande serata di sport