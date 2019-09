Gran Raid delle Prealpi Trevigiane, Alberto Garbujo batte Ivan Geronazzo

Il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane, recuperato oggi dopo che a maggio era stato annullato a causa del maltempo, ha visto Alberto Garbujo, atleta della Duerocche Ambassador, battere il favorito, Ivan Geronazzo, che sempre in testa nella 49 chilometri maschile ha dovuto cedere il comando per un attacco di crampi. Nella stessa lunghezza, la gara femminile ha visto tagliare il traguardo per prima Elisabetta Mazzocco della Cimavilla Running Team. Per quanto riguarda invece il percorso più breve, i 26 chilometri, Gianpietro Barattin dell’Alpago Tornado Run vince la gara maschile, Elisabetta Luchese, del Team La Sportiva, quella femminile.

La giornata di bel tempo, anche se segnata da livelli di caldo eccessivi per la stagione, ha favorito un’ampia partecipazione con oltre 300 partecipanti nelle due distanze, quasi equamente suddivisi e una bella presenza di pubblico lungo il percorso che ha sostenuto con entusiasmo gli atleti. Molti applausi per le due gare femminili: le atlete hanno dato infatti vita a delle sfide avvincenti.

Al termine dell’evento soddisfazione è stata espressa da Guido Perin, presidente del comitato organizzatore: “Il successo con cui si è chiusa questa edizione è frutto della partecipazione dei tanti atleti che, dopo la delusione di maggio, hanno voluto essere presenti, dimostrando un forte attaccamento per la nostra manifestazione. Voglio ringraziare il pubblico, gli amici del Piccolo Rifugio e i tanti volontari che hanno fatto sì che i percorsi fossero perfetti, in particolare il nuovo tracciato della 49 chilometri è piaciuto un sacco”.

Ecco le classifiche:

49 K MASCHILE Alberto Garbuj, Duerocche Ambassador, 5h 20’ 41’’; Ivan Geronazzo, Karpos Hoka, 5h 23’ 02’’; Enrico Bonati, Team Mud and Snow, 5h 23’ 10’.

49 K FEMMINILE Elisabetta Mazzocco, Cimavilla Running Team, 6h 47’ 26’’; Giulia Gallo, United Trail Running, 6h 57’ 00’’; Lara Bailo, ASD Scarpe Bianche, 7h 06’ 40’’.

26 K MASCHILE Gianpietro Barattin, Alpago Tornado Run, 2h 37’ 35’’; Manuel De Zan, Alpago Tornado Run, 2h 52’ 23’’; Marco Piccin, Gruppo Mercuryus, 2h 54’ 05’’.

26 K FEMMINILE Elisabetta Luchese, Team La Sportiva, 3h 46’ 32’’; Veronica Mayr, Team La Sportiva, 3h 52’ 34’’; Silvia Cassol, Team La Sportiva, 3h 58’ 33’’.