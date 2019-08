Gran Raid Prealpi trevigiane, già oltre 300 gli iscritti per il recupero del 1° settembre

Il 19 maggio scorso la pioggia aveva fermato atleti e volontari del Gran Raid delle Prealpi Trevigiane. Il comitato organizzatore non si era dato però per vinto e, sull’onda dell’incitamento di tanti appassionati, aveva subito rilanciato dando appuntamento a tutti domenica 1^ settembre per correre la mezza e la corta distanza, mentre per la lunga l’appuntamento è rinviato al 2020.

Non solo. Gli organizzatori avevano pensato di far dono dell’iscrizione agli atleti iscritti a maggio che non erano partiti a causa del meteo avverso. Gli unici a pagare sarebbero stati quelli iscitti ex novo. «Una scelta impegnativa per noi -spiega il presidente Guido Perin- ma che dati alla mano, a pochi giorni dalla corsa, si è dimostrata vincente, visto che oltre ai tanti atleti che hanno riconfermato l’iscrizione, se ne sono aggiunti ben 50 di nuovi, tanto che puntiamo ad arrivare a 350 al nastro di partenza, un numero impensabile vista la difficoltà delle gare». Ora tocca ai volontari tornare in campo per tracciare i percorsi, rifinire i sentieri, provvedere alle misure di sicurezza. Il via è previsto domenica 1^ settembre, alle ore 7.00 per la gara di 49 km e alle 9.00 per quella di 26, entrambi dal parco Laghi blu del Fadalto.

Il comitato del Gran Raid Prealpi Trevigiane ha riconfermato che i partecipanti del percorso più lungo, GR98, che non potranno partecipare al recupero di domenica 1^ settembre, ma che sono intenzionati a iscriversi per l’edizione del 2020, si vedranno riconosciuto un considerevole sconto sulla quota di iscrizione.