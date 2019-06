Granfondo Pinarello al via: tre giorni di festeggiamenti in città

Al via il weekend targato Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana - da venerdì 28 a domenica 30 giugno una grande festa sportiva per tutto il fine settimana.

Lo si era annunciato sin dalle origini di questa 23^ edizione: la Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana quest’anno avrà una veste nuova, con diverse mete, importanti ospiti e una programmazione per giovani in concomitanza con la manifestazione per gli adulti. L’inaugurazione ufficiale del weekend la si avrà proprio venerdì 28 giugno presso Piazza Matteotti, dove sarà già attiva l’area expo con tutti gli sponsor di questa nuova edizione. Dalle 18.30 alle 21, infatti, un contorno musicale con dj set accompagnato da birra e panini a disposizione degli ospiti darà ufficialmente il via a un fine settimana unico. D’altronde lo si è sempre saputo: la Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana prima di tutto vuole essere una manifestazione dedicata alla città di Treviso, in grado di coinvolgere non solamente ciclisti professionisti ma anche appassionati del mondo delle bici e cittadini che, assieme al patron Fausto Pinarello, vogliono festeggiare assieme la manifestazione che ogni anno si riconferma essere il fiore all’occhiello della programmazione di eventi sportivi in città. Non mancheranno illustri ospiti. Alla griglia di partenza di domenica 30 giugno (partenza ore 7.15 da Piazza del Grano) non mancheranno noti nomi del panorama sportivo italiano e internazionale. Ne sono esempio Cristian Zorzi - fondista italiano, il Signore degli Anelli Yuri Chechi, Antonio Rossi - canoista campione italiano, Giovanni Bruno - giornalista alla guida di Sky Sport e Dario David Cioni - campione di ciclismo su strada. Oltre a loro, quest’anno, anche il management del Team Ineos a partire da Sir David John Brailsford assieme a Carsten Jeppesen.

A partecipare alla Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana anche importanti nomi per la città di Treviso come Alessandro Benetton e Paolo Vazzoler. L’importante novità di quest’anno che vede protagoniste del percorso medio anche le bici a pedalata assistita, ospiterà inoltre, nella griglia di partenza della GranfondoE (così chiamata la corsa con le E-Bike che partirà a pochi minuti di distanza da quella delle normali bici da corsa), anche Riccardo Magrini ex ciclista su strada, dirigente sportivo e commentatore televisivo italiano nonché testimonial della E-Road Bike Pinarello. Lo afferma lo stesso Fausto Pinarello, lo si ribadisce in ogni edizione: i protagonisti della Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana saranno però tutti i corridori che parteciperanno alla manifestazione. Proprio per questo motivo e per celebrare la passione sportiva che ogni anno i diversi iscritti dimostrano in occasione della manifestazione, in cima a Ca’ del Poggio verrà stilata una speciale classifica che, grazie al premio offerto dall’azienda Garmin, omaggerà il primo classificato cronoscalata Ca’ del Poggio uomo e la prima donna, il centesimo e il millesimo corridore che raggiungeranno la cima. In palio, un GPS Garmin. Sono ancora aperte le iscrizioni. La segreteria organizzativa della Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana sarà aperta nell’area expo di Piazza Matteotti venerdì 28 giugno e durante tutta la giornata di sabato 29 giugno, per tutti gli iscritti last minute. E per i giovanissimi una programmazione speciale, in concomitanza con la Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana. I piccoli corridori nel pomeriggio saranno impegnati nell’ 11° Trofeo della Città di Treviso - manifestazione rivolta a 6 categorie maschili e altrettante 6 femminili di Giovanissimi dai 7 ai 12 anni. Per loro, un corner animato con gonfiabili, giochi e molte attività.