Granfondo Segafredo Asolo: nuovo percorso, nuova organizzazione

Asolo torna protagonista e teatro ideale della 3. Edizione della Granfondo Segafredo Asolo: l’appuntamento il 15 aprile con la manifestazione dedicata agli amatori con ciclisti attesi da tutta Italia e un nuovissimo percorso che punta a promuovere il territorio della pedemontana. Ieri in Municipio la Conferenza dei servizi presieduta dal sindaco Mauro MIGLIORINI cui ha preso parte lo staff di Dolomiti Psg, la nuova società che organizzerà l’evento, con il direttore generale Ivan PIOL, i direttori di gara Andrea PARTELI e Alberto DECET. Attorno al tavolo oltre alla consulente Viola NARDI, il responsabile del settore Lavori Pubblici, i responsabili del settore Commercio, Ambiente, Protezione Civile il comandante della Polizia Locale e dei Carabinieri. “Insieme agli organizzatori, ai tecnici e alle forze dell’ordine abbiamo valutato e analizzato tutte le problematiche relative alla prevenzione, sicurezza e ambiente riguardanti la manifestazione – spiega il sindaco Migliorini – comprese le problematiche relative alla gestione e smaltimento dei rifiuti e spazzamento delle strade nel post evento che riporteranno Asolo alla normalità subito dopo la manifestazione.

Abbiamo analizzato insieme tutte le problematiche al fine di mitigare al massimo eventuali disagi per gli utenti della strada, i cittadini residenti e i turisti – continua il sindaco – per noi è un evento importante che porterà migliaia di persone ad Asolo, un momento di festa e promozione del nostro territorio attraverso lo sport. La granfondo è nata proprio per promuovere Asolo nei circuiti nazionali e far vivere le bellezze del nostro territorio attraverso un mezzo ecologico che rispetta l’ambiente”. Molte le novità della manifestazione, a partire dalla regia. L’organizzazione è stata affidata a DOLOMITI PSG di Feltre (Belluno) il cui staff guidato da Ivan Piol vanta un’esperienza ultraventennale nel campo delle granfondo (il gruppo di lavoro organizza già la Sportful Dolomiti Race di Feltre, la granfondo Pinarello di Treviso e la granfondo Strade Bianche di Siena, per citarne alcune). NUOVO anche il PERCORSO che sarà unico per tutti, di 105km e che toccherà le salite di CASSANEGO, COMBAI e FORCELLA MOSTACCIN, un classico per i ciclisti, per poi rientrare nel cuore di Asolo. Un percorso che ha fatto già definire la granfondo Segafredo Asolo come il “piccolo Fiandre del Veneto” con il suo tracciato fatto di alcune salite brevi ma intense in un territorio affascinante tra la pedemontana e le colline del prosecco.

PARTENZA per tutti da Casella d’Asolo alle 8 di domenica 15 aprile. La granfondo sarà preceduta il giorno prima, SABATO 14 APRILE alle ore 12, dalla pedalata aperta a tutti denominata ASOLO SEGAFREDO GOURMET: 30km circa attraverso i dintorni di Asolo con due tappe golose prima di rientrare nel cuore della città. Anche in questo caso si partirà da Casella d’Asolo, ma la pedalata sarà in assoluta libertà, senza obblighi di cronometro come per gli amatori se non l’unico obbligo di divertirsi con gli amici e la famiglia. La partnership con Segafredo garantisce la presenza di moltissimi partecipanti da tutta Italia e anche di testimonial di assoluto prestigio. Quindi prepariamoci a pedalare al fianco dei CAMPIONI che hanno fatto la storia del ciclismo! Iscrizioni aperte fino al 7 aprile 2018. Tutte le informazioni si trovano nel sito ufficiale http://granfondo.segafredo.it Ufficio stampa/segreteria dolomitipsg@gmail.com