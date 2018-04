La carica dei 1.200 per la Granfondo Segafredo di Asolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tutto è pronto per la 3. Edizione della Granfondo Segafredo Asolo in programma domenica 15 aprile con partenza alle 8 da Casella d’Asolo (zona impianti sportivi) e arrivo nella centralissima Piazza Brugnoli ad Asolo. In 1.200 sono già pronti a darsi battaglia scaldando le gambe sulla salita di CASSANEGO. Dagli ulivi della pedemontana asolana i granfondisti si sposteranno sulle colline del prosecco affrontando un’altra salita classica, il COMBAI: breve ma intenso, con un momento di riscaldamento sullo strappetto di Guia. Rientro in zona asolana con l’ultimo colpo di reni su FORCELLA MOSTACCIN dove sarà posizionato anche un GPM SIDI SPORT, l’azienda asolana infatti ha messo in palio un paio di scarpe da ciclismo al primo uomo e alla prima donna a conquistare la cima.

Ultimi 10km e poi l’ultima fatica di poco più di 1,5km che porterà i granfondisti nel cuore di Asolo, la città dai 100 orizzonti. Al via sono già pronti 1.200 ciclisti provenienti da 30 province di tutta Italia, non solo del Triveneto. In griglia ci saranno anche ciclisti americani, austriaci e inglesi. Solamente 76 le donne al momento pronte a pedalare per i 105km del tracciato (unico per tutti) con i suoi quasi 2.000mt di dislivello totale. Accanto a loro pedalerà la storia di ieri e di oggi del ciclismo italiano. Dal campione del mondo e dell’ora Francesco MOSER, al campione del mondo e olimpico Paolo BETTINI, il campione ormai di casa Ivan BASSO, il campione italiano Giacomo NIZZOLO con il compagno di squadra Eugenio ALAFACI. Alla partenza accanto al patron Massimo ZANETTI con l’amministratore unico di Segafredo Grandi Eventi Luca BARALDI, ci sarà anche Paolo BELLINO, direttore generale di RCS Sport società che organizza il Giro d’Italia. E non passerà inosservato in griglia di partenza anche Fausto PINARELLO.

La Granfondo Segafredo Asolo è la prima tappa del circuito Maglia Nera dedicato al padre Giovanni “Nani” Pinarello. Non un caso, perché proprio da quest’anno l’azienda Segafredo ha sposato il circuito. Una cosa nell’aria da 40 anni, tanto il tempo di amicizia che legava il patron Massimo Zanetti al fondatore dell’azienda di biciclette di Treviso. Il primo “amore”: la prima bicicletta di Massimo Zanetti fatta ovviamente su misura dallo stesso Giovanni. PARTERRE DE ROI PER LA SEGAFREDO GOURMET Il prologo della granfondo sarà la pedalata dei più golosi: la SEGAFREDO ASOLO GOURMET che partirà dallo stesso punto della granfondo, a Casella d’Asolo, alle 12 di sabato 14 aprile. Si tratta di 30km circa di pedalata in terra asolana con due tappe imperdibili per il palato al De Gusto di Maser e all’antico Maglio di Pagnano. Al via circa 150 pedalatori golosi che arriveranno anche in questo caso da tutta Italia ma con un’età che varierà dai 5 anni agli 80 anni, senza alcuna velleità agonistica. Con i golosi saranno sui pedali anche il campione Francesco MOSER, Ivan BASSO e il comico Paolo KESSISOGLU. Della serie risate assicurate !