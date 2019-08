Calciomercato rossoblù: Greis Domi sceglie il Permac Vittorio Veneto

Dopo Fiorentina, di cui è anche stata capitano della Primavera e con cui ha esordito in Serie A e Champions League, Sassari Torres e Roma CF, il percorso calcistico di Greis Domi passa per la città della Vittoria. La centrocampista di origine albanese classe 1998 vestirà infatti per questa stagione i colori rossoblù del Permac Vittorio Veneto. Cresciuta calcisticamente tra Real Aglianese e Fiorentina, Greis è pronta a dare il massimo per questa nuova avventura in terra veneta. C’è soddisfazione in casa Permac per l’acquisto del mediano, portato a termine dal DS Marco Partata, che contribuirà con la sua tecnica a rafforzare il centrocampo rossoblù.

Le parole del neo-acquisto rossoblù: “L’esperienza alla Fiorentina mi ha cresciuta sotto tutti i punti di vista, dal livello umano a quello calcistico. Alla Torres ho avuto la fortuna di avere un grande allenatore come Salvatore Arca, che negli anni della Torres in serie A ha collezionato vari trofei con ragazze che hanno fatto e stanno facendo la storia del calcio femminile. Alla Roma CF ho incontrato una grande società e una grande famiglia. Ora nel mio futuro c’è il Permac Vittorio Veneto: ho scelto i colori rossoblù per rimettermi in gioco e per il progetto che stanno mettendo in piedi e che mi è stato presentato dal DS Marco Partata. Ho riconosciuto nelle sue parole il valore e l’impegno che la società sta mettendo per creare un qualcosa di bello. Mi aspetto tanto da questa stagione, soprattutto da me stessa: ho tanto da imparare e da tirar fuori. Mi auguro di trovare una squadra unita, dove poter gioire e soffrire insieme".