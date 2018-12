Gruppo sportivo Olang di Montebelluna: Angelo Pasqualin è riconfermato Presidente

Angelo Pasqualin è stato riconfermato alla guida del Gruppo Sportivo Olang Montebelluna per il biennio 2019-2020. La sua elezione è avvenuta in questi giorni al termine dell'assemblea dei soci svoltasi nella sede del club trevigiano. Ad affiancare Pasqualin, che rappresenta l'irriducibile anima del team e detiene il record assoluto e cioè quello di presiedere il sodalizio ininterrottamente da ben 37 anni, ci sarà un gruppo di dinamici dirigenti composto dal vice presidente Domenico Positello e da i consiglieri Oscar Bubola (segretario), Lanfranca Lago (tesoriere), Danilo Cadò, Franco Casarin, Aldro Crema, Fabio Garbuio, Sandro Delbufalo, Claudio Marcon, Luciano Parro, Michele Castellini ed Ezio Sfoggia. Il club il 24 novembre scorso ha festeggiato i 40 anni di attività. Il nuovo direttivo del Gruppo Sportivo Olang si è messo subito al lavoro in previsione della Sesta edizione della Gran Fondo del Centenario, che appartiene al Criterium Veneto e si disputerà il 26 maggio prossimo in coincidenza con l'ultima domenica del mese.