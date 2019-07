Annunciato il calendario del Guinness Pro 14 2019/2020: ecco il cammino dei Leoni

Il board del Guinness PRO14 ha reso noto oggi il calendario ufficiale per la stagione sportiva 2019/2020 che prenderà il via il prossimo 27 settembre. La prima novità, come già annunciato nelle scorse settimane, sarà rappresentata dalla modifica delle conference che vedranno le franchigie così divise:

CONFERENCE A: Glasgow Warriors, Leinster Rugby, Ulster Rugby, Ospreys Rugby, Dragons Rugby, Zebre Rugby Club, Toyota Cheetahs.

CONFERENCE B: Edinburgh Rugby, Munster Rugby, Connacht Rugby, Cardiff Blues, Scarlets, Benetton Rugby, Isuzu Southern Kings.

La seconda novità invece vede, per la prima volta, l’ufficializzazione del calendario comprendente tutte le date e gli orari della stagione; ad eccezione dell’ultima.

La campagna abbonamenti biancoverde vedrà:

– Da lunedì 26 agosto sino a venerdì 6 settembre la prelazione riservata agli abbonati della stagione sportiva 2018/2019

– Da lunedì 9 settembre sino al 28 settembre, data della prima gara casalinga dei Leoni, la vendita libera.

Tutte le informazioni riguardanti orari e prezzi della campagna abbonamenti verranno comunicate nelle prossime settimane.

Questo il calendario del Benetton Rugby per la stagione sportiva 2019/2020:

Round 1, Sab 28 Settembre 2019 ore 18:15 – Benetton Rugby vs Leinster

Round 2, Sab 5 Ottobre 2019 ore 20:35 – Connacht Rugby vs Benetton Rugby

Round 3, Sab 12 Ottobre 2019, ore 20:35 – Ospreys vs Benetton Rugby

Round 4, Sab 26 Ottobre 2019, ore 16:00 – Benetton Rugby vs Isuzu Southern Kings

Round 5, Sab 2 Novembre 2019, ore 18:15 – Benetton Rugby vs Edinburgh Rugby

Round 6, Sab 9 Novembre 2019, ore 20:35 – Scarlets vs Benetton Rugby

Round 7, Sab 30 Novembre 2019, ore 16:00 –Benetton Rugby vs Cardiff Blues

Round 8, Sab 21 Dicembre 2019, ore 16:00 – Zebre Rugby Club vs Benetton Rugby

Round 9, Sab 28 Dicembre 2019, ore 14:00 – Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club

Round 10, Sab 4 Gennaio 2020, ore 14:00 – Benetton Rugby vs Glasgow Warriors

Round 11, Sab 15 Febbraio 2020, ore 20:35 – Dragons vs Benetton Rugby

Round 12, Dom 23 Febbraio 2020, ore 18:15 – Cardiff Blues vs Benetton Rugby

Round 13, Sab 29 Febbraio 2020, ore 16:00 – Benetton Rugby vs Ulster Rugby

Round 14, Sab 21 Marzo 2020, ore 18:15 – Benetton Rugby vs Munster

Round 15, Ven 27 Marzo 2020, ore 20:35 – Munster vs Benetton Rugby

Round 16, Ven 10 Aprile 2020, ore 20:35 – Edinburgh Rugby vs Benetton Rugby

Round 17 Ven 17 Aprile 2020, ore 20:05 – Benetton Rugby vs Connacht Rugby

Round 18, Ven 24 Aprile 2020, ore 19:05 – Benetton Rugby vs Scarlets

Round 19, Sab 9 Maggio 2020, ore 16:00 – Isuzu Southern Kings vs Benetton Rugby

Round 20, Sab 16 Maggio 2020, ore 18:15 – Toyota Cheetahs vs Benetton Rugby

Round 21, Sab 29 Maggio 2020, ore TBC – Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club

Tutti gli orari sono da intendersi come orario in Italia.