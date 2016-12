Guinness Pro12: per l'ultimo match dell'anno è sfida tra Benetton e Glasgow Warriors

TREVISO Dopo le tre vittorie consecutive, i Leoni si preparano ad affrontare gli scozzesi dei Glasgow Warriors. Lo faranno sabato 31 dicembre 2016 alle ore 14.05 allo Stadio Monigo di Treviso, dodicesimo turno di Guinness Pro12. La direzione della gara sarà affidata all’arbitro Ben Whitehouse.



Le dichiarazioni dei protagonisti in vista di Benetton Rugby vs Glasgow Warriors:

Tito Tebaldi: “Contro le Zebre è stata sicuramente una vittoria importante che ci dà tanta confidenza. Sabato affronteremo i Glasgow Warriors, sappiamo che sarà dura ma desideriamo ribaltare il risultato dell’andata e cercare la quarta vittoria consecutiva”



Angelo Esposito: “Sabato scorso contro le Zebre è stata una bella vittoria sia dal punto di vista tecnico che tattico. Sopratutto nel secondo tempo in cui siamo stati bravi a tenerli nella loro metà campo, a commettere meno falli rispetto alla prima frazione di gioco e ad essere più concreti finalizzando le varie occasioni di andare in meta.

In vista di sabato stiamo preparando la partita nel miglior dei modi, vogliamo allungare questa striscia positiva”



Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

– Uffici Benetton Rugby presso “La Ghirada – Città dello sport” – Via Nascimben 1/b

– Sul sito http://www.ticketone.it/ e presso i punti vendita Ticketone: http://www.ticketone.it/biglietti.html?doc=search/ticketAgency

– Presso lo Stadio Monigo dalle ore 12.30 di sabato 31 dicembre 2016



Questi i prezzi dei biglietti:

Arancio C – Centrale: € 30

Verde A / B – Laterale (Posto indicato): € 20

Verde A / B Over 65 – Laterale (Posto indicato): € 16

Verde A / B Under 1998: Laterale (Posto indicato): € 7

Blu A / B – Laterale (Posto libero): € 18

Blu A / B Over 65 – Laterale (Posto libero): € 15

Blu A / B Under 1998: Laterale (Posto libero): € 6

Gradinata: € 15

Gradinata Over 65: € 10

Gradinata Under 1998: €2

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la società al numero di telefono 0422/324238 oppure all’indirizzo e-mail info@benettonrugby.it.



La gara sarà trasmessa in diretta da Eurosport 2, canale 211 della piattaforma satellitare Sky e 373 del digitale terrestre di Mediaset Premium con telecronaca e commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. La sfida sarà visibile anche su Eurosport Player, la piattaforma web di live streaming dell’emittente all’indirizzo www.eurosportplayer.it .Il servizio é gratuito per il primo mese, previa registrazione al portale.