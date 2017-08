Guinness Pro14, ufficializzato il nuovo calendario: il Benetton esordirà con Munster

TREVISO Il board del Guinness Pro14 ha reso noto oggi il calendario ufficiale per la stagione 2017/2018 che prenderà inizio il prossimo 1 settembre. L’ottava stagione celtica del Benetton Rugby comincerà con una trasferta in terra irlandese per sfidare all’Irish Indipendent Park di Cork il Munster Rugby. La settimana seguente ci sarà la prima casalinga, a fare visita ai Leoni saranno i nordirlandesi dell’Ulster. Il terzo round di stampo scozzese si giocherà contro l’Edimburgo, a seguire il match casalingo contro gli Ospreys e la trasferta a Glasgow.

Alla sesta giornata il club sudafricano dei Southern Kings verrà a Treviso ed il 28 ottobre ci sarà già la gara di ritorno contro l’Edimburgo. L’ottavo round vedrà i biancoverdi impegnati fuori casa contro i campioni in carica degli Scarlets ed 24 novembre sarà già ora di affronterà nuovamente l’Ulster. Il primo impegno di dicembre si chiama invece Leinster, che sarà poi seguito dal doppio incontro consecutivo contro le Zebre. Il 6 gennaio sarà la volta di ospitare la seconda squadra sudafricana, i Cheetahs.

Il quattordicesimo e quindicesimo round vedranno gli uomini di coach Crowley sfidare due squadre gallesi: Scarlets in casa e Dragons fuori. Venerdì 23 febbraio sarà la volta di giocare contro il Connacht, la settimana successiva quella di incontrare all’Arms Park i Cardiff Blues. Il diciottesimo round sarà caratterizzato dalla trasferta a Port Elizabeth per giocare contro i Southern Kings, la settimana seguente i Dragons verranno allo Stadio Monigo. Le ultime due gare vedranno i Leoni impegnati all’RDS Arena di Dublino contro il Leinster ed in casa nel terzo confronto contro le Zebre.

Round 1, Ven 1 Settembre 2017 ore 19.35 – Munster vs Benetton Rugby

Round 2, Sab 9 Settembre 2017 ore 18.05 – Benetton Rugby vs Ulster

Round 3, Ven 15 Settembre 2017, ore TBC – Edinburgh vs Benetton Rugby

Round 4, Ven 22 Settembre 2017, ore 20.35 – Benetton Rugby vs Ospreys

Round 5, Ven 29 Settembre 2017, ore TBC – Glasgow Warriors vs Benetton Rugby

Round 6, Sab 7 Ottobre 2017, ore 20.00 – Benetton Rugby vs Southern Kings

Round 7, Sab 28 Ottobre 2017, ore 15.00 –Benetton Rugby vs Edinburgh

Round 8, Ven 3 Novembre 2017, ore 19.35 – Scarlets vs Benetton Rugby

Round 9, Ven 24 Novembre 2017, ore 19.05 – Ulster vs Benetton Rugby

Round 10, Sab 2 Dicembre 2017, ore 16.30 – Benetton Rugby vs Leinster

Round 11, Sab 23 Dicembre 2017, ore 15.00 – Benetton Rugby vs Zebre

Round 12, Sab 30 Dicembre 2017, ore 15.00 – Zebre vs Benetton Rugby

Round 13, Sab 6 Gennaio 2018, ore 14.15 – Benetton Rugby vs Cheetahs

Round 14, 9/10/11 Febbraio 2018 – Benetton Rugby vs Scarlets

Round 15, 16/17/18 Febbraio 2018 – Dragons vs Benetton Rugby

Round 16, 23/24/25 Febbraio 2018 – Benetton Rugby vs Connacht

Round 17 2/3/4 Marzo 2018 – Cardiff Blues vs Benetton Rugby

Round 18, 23/24/25/ Marzo 2018 – Southern Kings vs Benetton Rugby

Round 19, 6/7/8 Aprile 2018 – Benetton Rugby vs Dragons

Round 20, 13/14/15 Aprile 2018– Leinster vs Benetton Rugby

Round 21, 27/28/29 Aprile 2018 – Benetton Rugby vs Zebre

NOTA: Tutte le partite sono soggette a cambiamenti.