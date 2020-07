Guinness Pro14, la stagione riparte il 21 agosto con il derby Benetton-Zebre

A seguito delle consultazioni intercorse con club e franchigie partecipanti e con le emittenti proprietarie dei diritti, il Guinness Pro14 ha ufficializzato il calendario e gli orari per la ripresa del torneo. Un calendario abbreviato vedrà il Guinness Pro14 2019/20 disputare ancora due turni di stagione regolare, le semifinali e la Finale lungo un periodo di quattro weekend consecutivi. A inaugurare il ritorno in campo, venerdì 21 agosto, sarà il derby italiano tra Benetton Rugby e Zebre Rugby Club a Monigo, in diretta DAZN alle ore 20 locali mentre sabato 22 offrirà una serie di sfide interne tra scozzesi, gallesi e irlandesi. A concludere il weekend della ripresa, domenica 23, con il derby gallese tra Ospreys e Dragons e quello irlandese tra Connacht e Ulster a Dublino.

Ad oggi, non sono state ancora definite le date per i derby sudafricani di Guinness Pro14 tra Cheetahs e Southern Kings. In considerazione dell’evoluzione del Covid-19 in Sudafrica, le due squadre sono tornate ad allenarsi senza contatto solo questa settimana. Guinness Pro14 mantiene un costante contatto con la federazione sudafricana ed icClub per identificare date appropriate al ritorno in campo quando possibile. Il Direttore del Torneo David Jordan ha dichiarato: “Sino ad oggi siamo stati incoraggiati dagli sviluppi che hanno permesso a tutte le nostre squadre di riprendere gli allenamenti. Grazie agli sforzi dei nostri Club e delle nostre federazioni, la volontà dei governi nazionali e il supporto dei nostri broadcaster abbiamo un calendario da seguire. Tutti gli stakeholder del nostro sport si sono dovuti adattare a lavorare sotto le restrizioni e nelle difficoltà imposte dalla pandemia e la loro risposta è stata sorprendente a ogni livello. Con la conferma di questo calendario siamo pronti a ripartire in sicurezza e dare un bentornato al rugby dopo un lungo periodo lontani dal nostro sport”.

Di seguito il calendario del Guinness Pro14 per la fase conclusiva della Stagione 2019/20:

XIV giornata – tutti gli incontri in diretta DAZN

Venerdì 21 agosto, ore 20.00

Benetton Rugby v Zebre Rugby Club

Sabato 22 agosto, ore 16.00

Scarlets v Cardiff Blues

ore 18.15

Edinburgh v Glasgow Warriors

ore 20.35

Leinster v Munster



Domenica 23 agosto, ore 15.15

Ospreys v Dragons

Ore 17.30

Connacht v Ulster

______________________



XV giornata – tutti gli incontri in diretta DAZN

Venerdì 28 agosto, ore 20.35

Glasgow Warriors v Edinburgh Rugby

Sabato 29 agosto, ore 18.15

Dragons v Scarlets

ore 20.35

Ulster v Leinster



Domenica 30 agosto, ore 16

Munster v Connacht

ore 18.00

Cardiff Blues v Ospreys

ore 20.00

Zebre Rugby Club v Benetton Rugby

Semifinali nel weekend del 4-6 settembre

Finale sabato 12 settembre



Guinness Pro14 valuterà le più recenti informazioni disponibili nei territori delle squadre qualificate per le fasi finali prima di definire una sede per le fasi ad eliminazione diretta. Infine si precisa che per quanto attiene la disputa delle gare su suolo italiano del 21 e 30 agosto, questa potrà avvenire solo ed esclusivamente in osservanza delle normative vigenti al momento della calendarizzazione prevista.