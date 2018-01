Gymnasium Treviso festeggia 30 anni di ginnastica artistica

VILLORBA Festeggiamenti in pompa magna domenica presso il Palateatro di Fontane durante il saggio invernale della Gymnasium, per il 30° anno della Società , alla presenza delle autorità locali; il Presidente Francesca Allegri e il nuovo consiglio direttivo hanno tagliato la torta di compleanno e brindato alla presenza degli assessori del Comune di Villorba Egidio Barbon (sport) e Eleonora Rosso (cultura). Si è svolta domenica infatti la consueta gara sociale della società alla presenza di 300 atlete di tutti i corsi delle 4 sedi Gymnasium, Villorba, Roncade, Spresiano e Pezzan, che si sono sfidate tra loro, applauditi da genitori e appassionati, con l'apertura delle esibizioni delle nuove specialità di ginnastica ritmica, preparate da Alessandra Zappaterra e di gymdance ( con le coreografie prestigiose di Federica de Pol). Presenti e applauditissimi anche i piccolissimi della scuola d'infanzia. La Società Ginnastica Artistica Gymnasium è nata a Treviso appunto nel 1987 su iniziativa di un gruppo di istruttori (provenienti dalla Società Ginnastica Treviso), genitori ed appassionati che all'epoca hanno trovato ospitalità presso l'ex chiesa di Santa Margherita in centro città.

Ottenuta l'affiliazione alla Federazione Italiana Ginnastica, la società ha continuato a crescere sia come numero di iscritti sia come risultati nelle varie gare federali, rappresentando per anni l'unico punto di riferimento della provincia di Treviso per la ginnastica agonistica. Nel 1997, allo scadere del contratto, il demanio, proprietario dell'edificio, non ha potuto rinnovare la concessione in quanto l'edificio era completamente privo dei necessari impianti e strutture di sicurezza e la società ha trovato ospitalità presso un'istituzione locale, il collegio Pio X; nonostante la struttura fosse “precaria” proprio in quel periodo sono cominciate ad emergere nella società delle atlete di livello nazionale che ogni anno accedevano alle fasi finali dei campionati italiani, sia individuali che di squadra e che venivano convocate agli allenamenti collegiali nazionali. Tale sede dovette essere lasciata dopo tre anni . L'unica alternativa che allora si riuscì a trovare fu il salone polivalente della parrocchia di San Paolo nell'estrema periferia di Treviso, fino al 2004 quando la struttura prese fuoco, probabilmente grazie a dei ladri insoddisfatti. Di seguito la società migrò prima presso le Canossiane in viale Europa, poi trovò sede a Paese e infine, dal 2010 a Villorba, presso una struttura completamente attrezzata ad hoc per l'alta specializzazione da volontari e genitori, che ancora una volta si sono dedicati a dare concretezza al sogno delle piccole atlete.

Da allora, la scalata è stata vertiginosa: la prima squadra ha guadagnato la massima serie in soli tre anni e ancora milita in serie A, 3 ginnaste (Alice Pozzobon, Joana Favaretto e Nicole Simionato) hanno vestito la maglia azzurra e la società ha quasi triplicato il numero di Soci. Inoltre per l'11mo anno organizzerà il prestigioso Trofeo Internazionale città di Jesolo, quest'anno con ben 12 nazioni ospitate, “quasi un mondiale” come si dice tra gli appassionati.

Abbiamo intenzione di continuare a coltivare i nostri sogni e "ripartire è una sfida ancor più bella”, dice la direttrice tecnica Moira Ferrari, “che raccogliamo con la nuova squadra agonistica” fatta di piccole molto determinate; Giorgia Centenaro, Chiara Pontil Scala, Carla Franzato, Giulia Finotto, con la squadra maggiore che stiamo costruendo ex novo per la stagione per mantenerci ai vertici nazionali, ma soprattutto con un foltissimo numero di giovanissime atlete che si avvicinano a questo splendido sport con curiosità ed entusiasmo, per “imparare a volare” come le piccole Fate della trasmissione televisiva. La Gymnasium, scuola federale per la ginnastica artistica femminile, accoglie nuovi iscritti tutto l'anno e sviluppa un progetto sportivo “su misura” per ogni livello e per ogni età.