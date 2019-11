Heineken Champions Cup: girone di ferro per il Benetton Rugby

Si è svolta mercoledì mattina al Principality Stadium di Cardiff la presentazione della prossima stagione di Heineken Champions Cup e Challenge Cup. Cardiff, che nel 1996 aveva ospitato la finale di European Cup, è stata scelta come sede per quello che è anche il 25° anniversario della massima competizione europea per club.

A prenderne parte sono stati i coach ed i capitani delle squadre partecipanti appartenenti ai campionati di Guinness PRO14 e Gallagher Premiership. Il Benetton Rugby, per l’occasione, è stato rappresentato da coach Marco Bortolami e da capitan Alberto Sgarbi. I Leoni, inseriti nel girone 1, dovranno affrontare Leinster Rugby, Lyon e Northampton Saints. «Non abbiamo paura delle nostre avversarie, stiamo parlando dei migliori club d’Europa e conosciamo benissimo il valore di ciascuna di loro. Crediamo fermamente nel nostro progetto di voler costruire una cultura vincente. Questo vuol dire approcciare ogni partita come se fosse la più importante della stagione, senza focalizzarsi troppo sul risultato finale della gara ma sull’essere quello che siamo e poi vedremo a gennaio in che posizione saremo» il commento di coach Marco Bortolami alla stampa presente. Il capitano dei Leoni Alberto Sgarbi ha poi aggiunto: «La scorsa stagione è stata indubbiamente molto positiva per noi, e quest’anno dopo alcune gare in cui non abbiamo performato come volevamo, mi sento di dire che stiamo piano piano ritrovando il nostro livello. Per noi e per l’intero movimento italiano è veramente importante prendere parte alla competizione europea di maggior rilievo. Sappiamo che tutti i match saranno difficili, che dovremo lavorare su noi stessi affinché possiamo essere consistenti per tutti gli 80 minuti e che sarà un’occasione per crescere e capire come procede il nostro percorso».

I gironi dell'Heineken Cup

Girone 1: Leinster Rugby, Lyon, Northampton Saints, Benetton Rugby

Girone 2: Exeter Chiefs, Glasgow Warriors, La Rochelle, Sale Sharks

Girone 3: ASM Clermont Auvergne, Ulster Rugby, Harlequins, Bath

Girone 4: Saracens, Munster Rugby, Racing 92, Ospreys

Girone 5: Toulouse, Gloucester Rugby, Connacht Rugby, Montpellier

Il calendario

1ª giornata: sabato 16 novembre 2019, ore 15:15 – Leinster Rugby vs Benetton Rugby. Domenica 17 novembre 2019, ore 13 – Northampton Saints vs Lione.

2ª giornata: sabato 23 novembre 2019, ore 14 – Benetton Rugby vs Northampton Saints. Sabato 23 novembre 2019, ore 16:15 – Lione vs Leinster Rugby

3ª giornata: sabato 7 dicembre 2019, ore 13 – Northampton Saints vs Leinster Rugby. Sabato 7 dicembre 2019, ore 14 – Lione vs Benetton Rugby

4ª giornata: sabato 14 dicembre 2019, ore 17:15 – Leinster Rugby vs Northampton Saints. Sabato 14 dicembre 2019, ore 13:45 – Benetton Rugby vs Lione

5ª giornata: domenica 12 gennaio 2020, ore 13 – Leinster Rugby vs Lione. Domenica 12 gennaio 2020, ore 13:00 – Northampton Saints vs Benetton Rugby

6ª giornata: sabato 18 gennaio 2020, ore 14 – Lione vs Northampton Saints. Sabato 18 gennaio 2020, ore 14:00 – Benetton Rugby vs Leinster Rugby

Quarti di finale: 3/4/5 Aprile 2020

Semifinali: 1/2/3 Maggio 2020

Finale: Sabato 23 Maggio 2020 – Stade de Marseille