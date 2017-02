42,195 pedalate di solidarietà con le Hugbike: in trenta alla Treviso Marathon 1.4

TREVISO Saranno ancora loro, le "Hugbike", ad aprire la Treviso Marathon 1.4. Anche per l'edizione 2017 dunque spettacolare avvio di manifestazione con le "biciclette degli abbracci". Domenica 5 marzo saranno in trenta. In sella ci saranno grandi campioni e personaggi legati agli XI di Marca di capitan Marco Varisco, ragazzi con autismo e affetti da altre disabilità. Circa sessanta i ciclisti davvero speciali che sono pronti a vivere una domenica ricca di emozioni e a regalarle tantissime agli spettatori.

Per il quarto anno sulle Hugbike si pedalerà ancora a ritmo di solidarietà, quella portata avanti da Maratona di Treviso, XI di Marca e Fondazione Oltre il Labirinto Onlus, presieduta da Alberto Cais e diretta da Mario Paganessi. Per partecipare a questo grande evento arriveranno da tutta Italia, con famiglie provenienti dalla Toscana, dalla Puglia, dalla Lombardia e dal Friuli Venezia Giulia. Correranno accompagnatori e ragazzi dell'Istituto Costante Gris, de La Nostra Famiglia, del CFP Don Luigi Monza di Conegliano, dell'associazione Run4Mike, dei comuni di Spresiano e Roncade, dell'associazione Punto Genitori e Figli FVG di Trieste, del Centro Gymnsasium di Pordenone, dell'Angsa Treviso e dell'associazione Ifun Foggia.

"Per noi la Treviso Marathon è un appuntamento imperdibile - commenta il direttore di Fondazione Oltre il Labirinto Onlus, Mario Paganessi - abbiamo fatto il nostro esordio, con una Hugbike e un prototipo, prima ancora di essere in commercio. Per noi la maratona di casa è uno dei momenti più belli, tra le tante attività che facciamo. Sempre più famiglie da tutta Italia che hanno comprato questa bicicletta degli abbracci ci chiedono di partecipare alla maratona. Per i ragazzi sono emozioni fortissime ma ancora di più lo sono per gli accompagnatori. Con gli anni sono cambiate anche le disabilità, nel senso che abbiamo avuto richieste anche da ipovedenti e non vedenti e altri disabili, come i soggetti con sindrome di Down, non solo da famiglie di bambini autistici. Tra l'altro siamo pronti a sbarcare oltre Oceano, negli Stati Uniti, dove aver avviato vendite in tutta Europa e iniziato il 2017 con l'approdo in Gran Bretagna". Nell'arco di quattro anni sono state prodotte, con anche l'intervento di ragazzi con autismo coinvolti nel processo produttivo, 180 Hugbike. La prima è stata donata a Papa Francesco, il 2 aprile 2014, dopo la prima uscita ufficiale proprio alla Treviso Marathon 1.1 del marzo 2014.

Come sempre a chiamare a rapporto i grandi personaggi del territorio, e non solo, sarà il maestro del vetro Marco Varisco, che sta allestendo il team di campioni che parteciperanno alla manifestazione trevigiana. Corsa speciale per Valentina Nardin, la fidanzata di Igor Cassina, che correrà su una Hugbike insieme al figlio per seguire proprio il debutto nella mezza maratona del ginnasta, campione olimpico alla sbarra ad Atene 2004, da mesi trevigiano di fatto.