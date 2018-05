E' l'olimpionico Igor Cassina l'ospite d'eccellenza del Cycling Stars Criterium

MONTEBELLUNA Igor Cassina sarà ospite al Cycling Stars Criterium, la manifestazione ciclistica che il 28 maggio vedrà sfrecciare tra le vie del centro storico di Montebelluna i campioni reduci dal Giro d'Italia. Al termine dell’evento, il campione olimpico premierà gli atleti in gara insieme al sindaco della città di Montebelluna Marzio Favero e alle autorità presenti.



Igor Cassina nato a Seregno (MB) nel 1977, è considerato uno tra i più forti ginnasti al mondo nella specialità atletica della sbarra, disciplina nella quale ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Atene del 2004, diventando il primo e unico azzurro a riuscire in questa impresa. Viene ricordato anche per il suo famoso volteggio, detto appunto “movimento Cassina”, che è stato riconosciuto ufficialmente nel 2002 dalla Federazione internazionale di ginnastica. Dopo una carriera ricca di vittorie, nel 2011 lascia definitivamente l'agonismo per dedicarsi all’attività di allenatore a tempo pieno.



"Siamo felici di poter godere della presenza di un altro campione di fama mondiale” spiega Enrico Bonsembiante, a capo dell'organizzazione dell'evento “Igor Cassina è il terzo oro olimpico che si aggiunge alla lista delle stelle della serata insieme a Elia Viviani e Paolo Bettini. Il Cycling Stars Criterium non sarà solo una serata dedicata agli appassionati di ciclismo ma un momento di festa per tutti gli amanti dello sport".