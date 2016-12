Lo SME Caorle si aggiudica il 1° Christmas Basketball Tournament di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO Il 1° Christmas Basketball Tournament va allo SME Caorle, vincente sui padroni di casa di Castelfranco nella finalissima di venerdì sera. Guidati da Marko Dalovic, premiato come MVP della manifestazione, i veneziani hanno fatto valere la qualità del proprio roster in una finale combattuta. Terzo posto per The Team: la formazione di Riese si è imposta sulla Virtus Resana.

Mamma Emma Castelfranco - Gruppo SME Caorle 63-69

AP CASTELFRANCO: D'Onofrio, Marino 3, Crespan, Stradiotto ne, Tasca 11, Cappelletto 16, Barban, Groppi 5, Fantinato 4, Marini 3, Simeoni 8, Bordignon 13. All. Corazza.

BVO CAORLE: Rubin 10, Zorzi, Dalovic 23, Bovolenta 19, Markovic 2, Follin, Trevisan, Pauletto 2, Corbetta 3, Cresnar 10. All. Ferraboschi.

ARBITRI: Dian di Scorzè (VE) e Frigo di Montagnana (PD).

PARZIALI: 24-19, 31-40, 47-58.



Partita vera tra Castelfranco e Caorle, che si ritrovano al Palavenale un mese dopo il confronto di C Gold. Inizia meglio la formazione ospite, subito ispirata al tiro. Dall'altra parte intanto Bordignon arriva con continuità fino al ferro, e guida il rientro dei suoi con 13 punti nella sola prima frazione. È con le bombe di Simeoni e Cappelletto che il Mamma Emma trova il sorpasso: 24-19 al 10'. Poi però i gialloblù sembrano riprendere in mano il match: il secondo periodo si conclude con un parziale di 21-7, e nel terzo la formazione di Ferraboschi tocca anche il +20 (35-55). Castelfranco però reagisce, e in avvio di quarto periodo coi suoi giovani torna più volte a -8. Si combatte fino all'ultimo, ma non c'è più tempo per i padroni di casa per provare a raddrizzare il match, finisce 63-69.