Il professor Lucio Marcon riceve dal Coni il premio “Una vita per lo sport”

Sabato 17 novembre a Rovigo si è svolta presso la Sala del Grano della Camera di Commercio la manifestazione denominata “Sport Veneto in Festa”. La cerimonia promossa dal CONI Veneto è stata istituita per premiare le eccellenze sportive della nostra regione. I festeggiamenti, aperti dai saluti del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle e delle tante autorità presenti hanno visto encomiati in varie sezioni oltre 200 atleti, allenatori e dirigenti sportivi, provenienti da tutte le province Venete. Oltre alle premiazioni dei molti “Atleti veneti sul podio” protagonisti nel 2018 si sono svolte le premiazioni di “Una vita per lo sport”, dedicate a personalità, dirigenti e tecnici che da anni sono impegnati nella promozione dello sport. In questo ambito è stato dato il riconoscimento al professore trevigiano Lucio Marcon presidente e tecnico della ASD Energya FC di Maser. Il prof. Marcon, oltre ad essere formatore nazionale della Federazione Italiana Dama, è responsabile nazionale giovanile per l’attività scolastica della FID e delegato regionale per la Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP). Anche grazie al lavoro di base da lui promosso alcuni atleti di valore hanno potuto conquistare a vari livelli titoli nazionali e internazionali. A tal proposito, proprio recentemente Alessio Scaggiante e Sabrina Perletti, entrambi del circolo Energya, sono stati premiati dal CONI nazionale con la medaglia di bronzo al valore atletico per i titoli italiani conquistati nel 2017.