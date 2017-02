Il Treviso Calcio torna in campo a sorpresa, ma il San Donà lo punisce con 10 gol

GIAVERA DEL MONTELLO La Storia del Treviso Calcio si sta trasformando, giorno dopo giorno, in una farsa grottesca. Dopo la presunta fine della società avvenuta nelle scorse settimane, questa domenica alcuni giocatori sono tornati in campo per affrontare l'importante sfida contro gli storici rivali del San Donà di Piave.

A Giavera del Montello si è disputata una gara grottesca che è servita soltanto a non far terminare il campionato alla formazione trevigiana che, dopo le tre rinunce precedenti, poteva finire già stasera in fondo della classifica, venendo inevitabilmente condannata alla retrocessione in Promozione. Così non è stato dal momento che i giocatori convocati sono stati addirittura 18. Peccato però che la differenza tra le due squadre in campo sia stata abissale. Il match è terminato 1-10 con triplette per Corvaglia e Beccia, doppiette invece per De Freitas e Cibin per i sandonatesi e rete della bandiera per Turco. Uno spettacolo imbarazzante per i giocatori, ma soprattutto per i tifosi che dopo un buon inizio di stagione, hanno dovuto assistere, impotenti, all'oblio impietoso del club trevigiano.