Tour de force dell'Imoco in ottica Champions: lunedì è sfida contro Bergamo

Capolista imbattuta dopo 4 giornate (più un anticipo), l'Imoco Volley giocherà lunedì la quinta di A1 contro la Zanetti Bergamo, in posticipo al Palaverde in un inedito "monday night" alle 20.30. L'Imoco è reduce dalla vittoria di giovedì al tie break a Caserta, dove ha lasciato i rimi due set della stagione dopo quattro 3-0 consecutivi, in classifica ha 14 punti ed è prima. La Zanetti invece mercoledì ha combattuto per 5 set prima di cedere le armi alla E' Piu' Pomì in trasferta, ed è 10° in classifica con 5 punti. Ben 17 finora i confronti tra i due club, con 13 vittorie di Conegliano e 4 delle orobiche. Ex di turno Miriam Sylla, per 5 anni a Bergamo prima di passare all'Imoco, mentre la centrale Melandri due anni fa vestiva la maglia gialloblù. In passato anche Sorokaite e Folie hanno vestito la maglia bergamasca.

Monica De Gennaro, libero di Imoco Volley: "Sappiamo che Bergamo viene da una bella partita giocata con Casalmaggiore dove ha fatto vedere tutte le sue qualità, è una squadra ostica che verrà al Palaverde per ripetere quanto mostrato mercoledì, ma abbiamo imparato anche a Caserta che tutte le squadre contro di noi scendono in campo per dare il massimo e fare un grande risultato al Palaverde, quindi è vietato ogni calo di tensione. Per noi queste partite sono importanti per dare continuità ai nostri risultati e abituarci ai ritmi che contraddistingueranno la nostra stagione, con una partita ogni tre giorni. Finora in questo inizio di stagione si è visto come il campionato sia molto equilibrato, ogni partita nasconde insidie, quello che è certo è che se molli un attimo le avversarie ne approfittano, per questo lunedì dovremo giocare un'altra partita di alto livello se vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie".

Arbitri: Piana e Luciani

Biglietti: apertura casse del Palaverde alle 19.15, ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto.

Media: diretta in streaming web gratuito su www.pmgsport.it, repubblica.it sezione sport, sport.it e sui social di PMGSport e Imoco Volley. Dopo la partita interviste live sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

CHAMPIONS LEAGUE, LA PRIMA GIORNATA

E' stata decisa la prima data del girone D di Cev Champions League, che vedrà impegnata le Pantere ai nastri di partenza con il titolo di vicecampione e la denominazione A.Carraro Imoco Volley: si inizia martedì 19 novembre con Budapest al Palaverde (ore 20.30), le magiare hanno eliminato Tirana nei turni preliminari. Da confermare date e orari del prosieguo del girone, che vede sulla strada dell'Imoco anche Alba Blaj (Romania) e Nantes (Fra).