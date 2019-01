Champions league, Imoco in campo a Lodz (Live su Dazn dalle 18)

L'Imoco Volley è partita ieri mattina destinazione Lodz, Polonia, per giocare oggi alle 18.00 il terzo turno, ultimo di andata, nella Poule D della Cev Champions League per l'Imoco Volley, che nei primi due turni ha registrato una vittoria (3-2 in casa con la Savino del Bene Scandicci) e una sconfitta (3-0 in Germania a Schwerin). In classifica la situazione dopo due turni vede Scandicci in vetta con 4 punti (1 vittoria), seguita da Schwerin e Lodz a 3 punti (1 vittoria), Conegliano chiude con 2 punti (1 vittoria). Passano il turno ai quarti di finale le prime di ciascuna delle cinque Poule e le tre migliori seconde. Il programma di questa terza giornata vede domani alle 18.00 l'Imoco impegnata in Polonia sul campo del Commercecon Lodz, vicecampione nazionale. Mercoledì invece a Firenze va in scena alle 20.30 Savino del Bene-Schweriner.

ARBITRI: Zulfugarov e Simonovic

MEDIA: diretta televisiva in streaming web su DAZN (www.dazn.com), aggiornamenti su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it). Aggiornamenti, foto e interviste sulla pagina Facebook di Imoco Volley.

EX Zuzana Efimienko, centrale del Lodz e della nazionale polacca, ha giocato con l'Imoco Volley una parte della prima stagione di storia del club, il 2012/13. Joanna Wolosz, capitana polacca dell'Imoco Volley, invece non ha mai militato con il Lodz, ma è alla sua prima esperienza contro una squadra polacca con la maglia delle Pantere.

DICHIARAZIONI JOANNA WOLOSZ, CAPITANA IMOCO VOLLEY: «Per me sarà una bella emozione giocare in Polonia, verranno a vedermi i miei familiari che non abitano lontano da Lodz e quindi avrò sensazioni davvero particolari in questa partita. Ma al di là di questo, dopo aver raggiunto ieri la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ora la nostra concentrazione è sulla Champions e vogliamo ricominciare a vincere anche in Europa. Dopo il passo falso di Schwerin non possiamo permetterci distrazioni, andiamo lì per vincere anche se sappiamo che il Lodz è una buona squadra che ha fatto la finale del campionato polacco ed ha un bel mix di giovani e giocatrici esperte. Noi domani dobbiamo metterci la massima concentrazione e giocare una partita tosta per dare continuità al nostro buon momento e mettere a posto la classifica del girone».

TRASFERTA Sabato NPU in trasferta a Novara per l'anticipo del big match di campionato alle 20.30 con l'Igor, per info contattare Paolone 3898321644.