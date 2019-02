L'Imoco volley torna al Palaverde: c'è la Champions (diretta su DAZN)

Dopo la due giorni di Verona per la Coppa Italia, l'Imoco Volley tornerà questa settimana al Palaverde per due partite: si comincia mercoledì, con l'importante match di Cev Champions League con le tedesche dello Schwerin (ore 20.30) per la prima di ritorno della Poule D, dove c'è l'obbligo di vincere per riscattare il passo falso in Germania all'andata. Domenica, con i "galloni" di capolista della A1, l'Imoco Volley affronta per la sesta di ritorno di campionato la Reale Mutua Fenera Chieri alle ore 17.00. Prevendite: on line su www.imocovolley.it, sezione e biglietteria, negli uffici Imoco Volley tutti i giorni (Lun-Ven) dalle 16 alle 18.30 al Palaverde (ingresso sul retro) e nei punti vendita Vivaticket (www.vivaticket.it). Il giorno di gara casse aperte al Palaverde un'ora e mezza prima dell'inizio partita.

“UN CUORE PER L’AUTISMO” - DOMENICA 9 th EDIZIONE CON I CUORI GRIFFATI DELLE PANTERE! Prosegue il programma che vede come obiettivo il connubio al Palaverde tra sport ed associazioni del territorio impegnate nel sociale. Imoco Volley e Cuoredarena Aps presentano la nona edizione di “UN CUORE PER L’AUTISMO” per il secondo social day stagionale in occasione del match di domenica tra le Pantere e la reale Mutua Fenera Chieri Le cinque Madrine dell'evento sonoo Monica De Gennaro, Robin De Kruijf, Samanta Fabris, Eleonora Fersino e Kimberly Hill. Un evento benefico tutto a sostegno della Fondazione Oltre il Labirinto Onlus di Treviso, realtà che si occupa fin dal 2009 di bambini ed adulti affetti da AUTISMO. I tifosi gialloblù del Palaverde potranno regalarsi un bellissimo cuore fatto a mano e griffato dalla Pantere, oppure anche solo versare un’offerta. Il coinvolgimento delle atlete è importante per le famiglie interessate da questo problema, un esempio concreto di come possono convivere i valori sportivi con l’attenzione al sociale.