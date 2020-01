Imoco volley, a Monza (20.30) inizia il girone di ritorno della A1

Prima giornata di ritorno della A1 femminile per l'Imoco Volley che, dopo la sosta per i tornei preolimpici, riprenderà la sua marcia domani, mercoledì 15/1, alla Candy Arena di Monza (ore 20.30) contro la Saugella che ha recentemente assegnato la panchina a un nuovo coach, Carlo Parisi, che esordirà proprio contro le Pantere. Nell'ultimo turno prima della sosta l'Imoco ha piegato l'Unet Busto Arsizio 3-0 al Palaverde mentre la Saugella ha vinto 3-0 con Il Bisonte Firenze. In classifica l'Imoco Volley alla fine del girone d'andata è al primo posto con 36 punti, mentre la Saugella Monza è 6° con 24 punti.

EX E PRECEDENTI: Ortolani, Skorupa e Danesi sono le ex Pantere in campo con la maglia di Monza. 12 i precedenti, 11 vittorie di Conegliano e 1 di Monza. All'andata vinse 3-0 l'Imoco nella prima giornata al Palaverde

ARBITRI: Spinnicchia e Curto

MEDIA - diretta televisiva in chiaro su Rai Sport HD. Aggiornamenti e interviste in diretta post partita sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.

DICHIARAZIONI COACH DANIELE SANTARELLI: «Ho ritrovato la squadra in ottima condizione l'altro ieri dopo una decina di giorni, sono molto soddisfatto e ringrazio la società e il mio staff che hanno sopperito benissimo alla mia assenza in questo periodo. Abbiamo recuperato nella sosta le ragazze che erano un po' acciaccate e da oggi torneranno anche le tre nazionali, che saranno nel gruppo anche se ovviamente dovremo gestire il recupero dopo le fatiche delle qualificazioni olimpiche. Gli allenamenti che ho seguito negli ultimi due giorni sono andati bene, ci stiamo preparando per affrontare la partita di domani a Monza che sarà un impegno tosto come ripresa del campionato contro un'avversaria tra le più attrezzate del campionato. All'inzio la squadra di Monza, con tante novità, ha avuto qualche difficoltà, ma poi si è ripresa ed ora ha ingranato una marcia importante giocando un'ottima pallavolo. Non penso che il cambio di allenatore avvenuto pochi giorni fa possa portare grandi cambiamenti già da subito visto il poco tempo avuto a disposizione, di certo in casa davanti al loro pubblico e contro la capolista le brianzole vorranno fare una grande partita, ma sono certo che la mia squadra sarà pronta per rispondere bene per iniziare positivamente la seconda parte della stagione».