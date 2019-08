Imoco volley: il raduno a ranghi ridotti in vista della stagione

Con undici assenze causa nazionali più quella del coach, è iniziata lunedì a ranghi ridotti la stagione 2019/20 dell'Imoco Volley campione d'Italia. Per indisponibilità del Palaverde la prima parte della preparazione si svolgerà a Rua di Feletto (ospiti della Pol. La Tartaruga) con tre atlete della prima squadra che saranno raggiunte da domani dalla squadra di Under 18 dell'Imoco Volley Pool Piave. Le prime tre Pantere che oggi hanno iniziato a lavorare sono la confermata Eleonora Fersino, 19 anni, libero, nata a Chioggia, prodotto proprio del vivaio Imoco del Volley Pool Piave, che lo scorso anno ha ben figurato nella stagione di esordio come vice-De Gennaro; insieme a Fersino due novità, la centrale Alexandra Botezat, centrale di 21 anni ex Busto Arsizio, 196 centimetri, nata a Braila (Romania), ma castellana d'adozione e italiana di passaporto, e la palleggiatrice Giulia Gennari, romana di 23 anni, 184 cm, lo scorso anno a Martignacco (A2). (foto verranno inviate via wetransfer)

IL LAVORO In programma per questa prima settimana al mattino lavoro in piscina alla Ranazzurra e/o lavoro atletico e con i pesi negli impianti di San Vendemiano, al pomeriggio invece lavoro tecnico con la palla nella palestra di Via della Libertà a Rua di Feletto. Sabato 30 e domenica 1 settembre riposo.

LO STAFF Assente l'head coach Daniele Santarelli, all'Europeo dove sta guidando la Croazia, la squadra per questa prima parte della preparazione è affidata al vice Alessio Simone che coordinerà il lavoro assieme all'assistente Valerio Lionetti e al preparatore Marco Da Lozzo che sarà deputato a "torchiare" le atlete per la parte fisico/atletica. Con loro i fisioterapisti Andrea Martinelli e Ilenia Marin (nuova), i medici sociali Claudio Dalla Torre, Vito Lamberti e Lorenzo Segre, e il nuovo team manager Pier Paolo Zanasi. Nuovo anche lo scoutman, che sarà Tommaso Barbato.

AMICHEVOLI E CAMPIONATO Sono in calendario tre amichevoli precampionato: il 21 settembre alle 17.30 a San Donà l'Imoco Volley affronterà alle 17.30 il Montecchio (Serie A2) nell'ambito della festa per i 50 anni del Volley Pool Piave San Donà..Il 26 settembre alle 20.30 al PalaBam di Mantova amichevole con la E' Piu' Pomì Casalmaggiore (A1) Il 28 settembre al PalaAnderlini di Modena alle 18.00 amichevole con Bergamo (A1). Il 5 e 6 ottobre Torneo di Gubbio con Perugia, Firenze (avversaria della semifinale sabato 5) e Scandicci. Il campionato di A1 inizierà per l'Imoco Volley il 13 ottobre (o il 12 in caso di anticipo-RAI) al Palaverde, subito un big match con l'ambiziosa Saugella Monza.