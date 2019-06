Robin De Kruijf resta per la quarta stagione all'Imoco

E' arrivata oggi, mercoledì, la bella notizia in casa Imoco Volley della conferma di Robin De Kruijf, 28 anni, olandese, 192cm, una delle centrali più forti del Mondo che diventerà la straniera più "longeva" della storia del club gialloblù. Sarà infatti la quarta stagione consecutiva come Pantera per Robin, soprannominata "The Queen" dai suoi tifosi, arrivata nel 2016 a Conegliano dove ha fatto vedere tutte le sue doti sia sul piano tecnico che su quello umano, che ne fanno un tassello insostituibile nello scacchiere gialloblù. Dopo due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe, Robin De Kruijf con il suo talento cristallino e la sua innata simpatia rilancia la sfida alle avversarie in Italia e in Europa insieme all'Imoco Volley 2019/20.

Robin, sarà la tua quarta stagione con Imoco Volley, sei orgogliosa di diventare la straniera più fedele alla maglia di Conegliano? «Sono veramente orgogliosa di giocare un altro anno in questo club, con queste compagne, uno staff eccezionale e dei tifosi fantastici. Anche per me questo è un posto speciale. Non ho mai giocato da nessuna parte così a lungo come per l'Imoco, perché qui sto molto bene. Il pubblico di Conegliano è il più bello che ci sia in Italia, il Palaverde è quasi sempre pieno ed è veramente emozionante. E ora dopo 3 stagioni insieme mi sento davvero come a casa».

Cosa pensi della nuova Imoco Volley che sta nascendo? «Sono davvero felice per il fatto che resteranno tante ragazze dell'anno scorso, siamo un gruppo molto unito. E sono sicura che le nuove saranno addizioni molto forti, giocatrici importanti. Avremo tutte le possibilità di combattere per i trofei che ci vedranno protagonisti. Ho avuto un po' di riposo dopo la nostra lunga stagione, ma ora sto cominciando a giocare con la nazionale dopo aver saltato l'estate scorsa per l'infortunio. Avremo la qualificazione olimpica ad agosto e questo è il nostro obiettivo più importante. Ma naturalmente sarà difficile anche perché avremo contro l'Italia, in casa sua. Sono molto orgogliosa e onorata di giocare nuovamente con l'Imoco Volley. Grazie per tutto il supporto che mi avete dato nel corso degli anni e non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione per rivedervi ancora tutti al Palaverde per vivere ancora grandi emozioni tutti insieme!».