L'Imoco schiaccia ancora Novara (3-2): terzo scudetto per le pantere

L'Imoco Conegliano, di fronte ad un Palaverde tutto esaurito, batte ancora Novara (3-2) e conquista così il terzo scudetto della sua storia, bissando così il successo dello scorso anno. La squadra di coach Santarelli domina la prima frazione 25-16, anche grazie alla disastrosa prova dell'Igor Gorgonzola. Conegliano concede il primo set di tutta la serie di finale scudetto (23-25) anche grazie ad una Paola Egonu stratosferica, capace di farsi carico di tutta la sua squadra.

Nel terzo set la squadra di casa non fa sconti: Novara disunita e scoraggiata, letteralmente travolta da un umiliante 25-11. Novara si appella alle forze residue, approfitta di un calo di tensione di Conegliano, e conquista il quarto set (20-25) ed il diritto di giocarsi tutto al quinto set, giocato sul filo dei nervi. L'Igor Gorgonzola va a condurre 8-5 ma si fa rimontare sul 9-9. La sfida si trasforma in un drammatico punto a punto : la spunta l'Imoco per 15-13, con errore finale di Paola Egonu . Per Conegliano è l'ennesimo trionfo.