Le Pantere tornano al lavoro, coach Simone: "Sarà un campionato difficile"

Con coach Santarelli impegnato nell'Europeo con la Croazia, la prima parte della preparazione dell'Imoco verrà svolta sotto la guida di Alessio Simone, il vice allenatore che inaugura il terzo anno sulla panchina gialloblù, dopo due stagioni culminate con altrettanti scudetti. Assieme a Simone ci sarà Valerio Lionetti, l'assistente allenatore (anche lui al terzo anno con l'Imoco) che dopo aver coadiuvato Santarelli nell'estate con la Nazionale Croata, è rientrato alla base in questi giorni, e il preparatore atletico Marco Da Lozzo, alla seconda stagione con le Pantere.

Lunedì nella palestra di Rua di Feletto, ospiti della Pol. Tartaruga (il Palaverde è indisponibile per lavori) inizierà la preparazione: a Rua le sedute pomeridiane di "palla", mentre al mattino la squadra alternerà sedute in piscina alla Ranazzurra di Conegliano e di pesi a San Vendemiano. Tre sole le Pantere della rosa 2019/20 disponibili, cioè Alexandra Botezat e Giulia Gennari (nuove) e la confermata Eleonora Fersino, prodotto del vivaio di Imoco Volley San Donà e già brillante protagonista nella stagione d'esordio. Proprio la squadra Under 18 dell'Imoco Volley Pool Piave San Donà andrà ogni pomeriggio a rimpolpare le fila del gruppo per una preparazione congiunta che sarà molto utile, anche in prospettiva di eventuali necessità durante la stagione di utilizzare alcune ragazze della B1 per la prima squadra in caso di infortuni o problematiche varie, in quanto da quest'anno l'iscrizione con lo stesso codice FIPAV permetterà alla prima squadra di poter "attingere" direttamente alle giovani sandonatesi.

"Sono molto contento e onorato di essere stato confermato all'Imoco Volley dopo le prime due stagioni - dice il coach bolognese Alessio Simone - lavorare con queste campionesse, questa società e questo staff tecnico è bellissimo, sono pronto per iniziare con entusiasmo la stagione". Con undici ragazze in Nazionale, raduno lunedì a ranghi ridottissimi: "La società ha allestito una squadra fortissima, abbiamo avuto ottimi innesti, giocatrici di grande qualità e personalità. Avere una squadra così forte ha tanti pro, l'unico "contro" è avere poche atlete per la preparazione, ma ci siamo abituati. Tra l'altro quest'anno rispetto al solito le nazionali a parte le due USA torneranno prima e ci sarà tempo per prepararci all''esordio di campionato (12 o 13 ottobre con Monza al Palaverde). In questi giorni oltre alle tre della prima squadra ci daranno una mano le ragazze di San Donà, e sarà importante per loro entrare nei meccanismi del nostro gioco perché, anche se speriamo non ce ne sia bisogno, quest'anno in caso di necessità potrebbero essere utili anche alla prima squadra." Come voi anche le avversarie stanno iniziando la stagione, che campionato sarà? "Il campionato italiano sta crescendo di anno in anno - continua Alessio Simone - dal punto di vista della qualità delle protagoniste in campo e della quantità di squadre che hanno ambizioni. C'è una griglia di partenza con tante squadre che puntano in alto, a partire da Novara che sarà tra le favorite, assieme a Scandicci e Monza che hanno potenziato molto l'organico, così come Busto Arsizio che sarà tra le big. Ma anche le altre squadre sono pericolose e vedrete arriverà qualche sorpresa, ci sarà da divertirsi".