Imoco volley: big match domenica con la Savino del Bene

Grande attesa e prevendita a gonfie vele per il big match di questa domenica,valido per la 8° giornata di A1 volley femminile, tra la capolista Imoco Volley (23 punti, 8 vittorie su 8, una partita in più) e la Savino del Bene Scandicci (6° con 12 punti, 5v e 2p). Nell'ultimo turno (anticipato alla settimana scorsa per la Supercoppa) l'Imoco Volley ha battuto Cuneo in trasferta per 3-0, mentre Scandicci ha vinto 3-0 il derby con Il Bisonte Firenze. In questa settimana entrambe le squadre sono state impegnate in Champions League con successo: Conegliano ha vinto 3-2 al Palaverde martedì con il Budapest, mentre la Savino del Bene ha addirittura violato per 3-2 il campo della corazzata Vakifbank Istanbul.

OCCHIO ALLE EX BRICIO E MALINOV- due ex importanti in campo con la maglia di Scandicci: Lia Malinov,, la regista della Nazionale, che è stata in gialloblù nel 2016/17, e l'attesissima messicana Samantha Bricio che dal 2016 al 2018 con l'Imoco ha vinto uno scudetto, una coppa italia e una supercoppa.

Coach Daniele Santarelli: «Affrontiamo un'avversaria che verrà al Palaverde in gran forma e con entusiasmo dopo le vittorie con Firenze, molto netta, e la grande prova di Istanbul con il Vakif. Ma sapevamo da inizio stagione che Scandicci sarebbe stata una delle forze principali di questo campionato, non deve ingannare la classifica e l'inizio di stagione delle toscane, che una volta ingranata la marcia giusta e risolti i problemi fisici quasi del tutto si propongono come una squadra dal potenziale immenso. Sono un team che si può definire molto simile al nostro, con una fisicità incredibile e un roster profondo dotato di tante alternative di qualità in ogni ruolo. Le ex? Sono giocatrici che hanno lasciato un grande ricordo sia nel nostro gruppo sia tra i tifosi. Sarà una partita molto importante per noi, sia per il valore del match in sé, sia come test in vista dei prossimi impegni che per noi sono Champions League in Romania e poi il Mondiale in Cina, dove affronteremo squadre potenti come la Savino del Bene. Sarà una sfida affascinante e un grande spettacolo per il nostro pubblico, che mi auguro riempia di calore il Palaverde, dobbiamo fare il "pieno" di carica dal pubblico perché poi tra Romania e Cina saremo sempre lontani da casa!».

