Inizia il tour de force delle Pantere: si comincia sabato al Palaverde contro Il Bisonte

TREVISO Sulla scia di sette successi consecutivi in campionato, l'Imoco inaugura il suo tour de force di fine gennaio (mercoledì sarà a Stettino per la Champions con il Chemik Police) sfidando al Palaverde per la seconda giornata di ritorno Il Bisonte Firenze. In classifica le Pantere sono al secondo posto con 28 punti, dopo la vittoria della Pomì (saluta a quota 30) nel recupero infrasettimanale con il Club Italia, e nell'ultimo turno ha vinto a Scandicci per 3-1. Il Bisonte, sconfitto in casa solo al tie break da Bergamo domenica scorsa, è al 9° posto con 12 punti.

Coach Davide Mazzanti: "Abbiamo avuto una settimana piena di lavoro, merce rara in questo periodo, ma purtroppo non siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo prefissi perchè l'influenza ci ha limitato colpendo parecchie atlete. Ci aspetta un periodo di fuoco con partite ogni tre giorni tra campionato e coppe, quindi avremo bisogno di ruotare le giocatrici alternandole in campo per quanto possibile: peccato che Carolina Costagrande, che avrebbe dovuto rientrare proprio domani, ha avuto anche lei l'influenza e dovremo rinviare il suo ritorno in campo. Pero' ho una Fawcett in più che si è subito ambientata bene come si è visto gà a Scandicci. Il Bisonte? Squadra che sta crescendo molto e puo' mettere in difficoltà chiunque grazie a una linea di ricezione molto forte che consente a Firenze di avere un cambio palla sicuro e affidabile. Loro ricevono e difendono molto bene, il nostro attacco dovrà avere molta pazienza e giocare una partita intelligente."

Sabato scenderà in campo anche l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) Sez. della Marca Trevigiana. “La Bontà scende in Campo” è un evento arrivato ormai alla sua 7° edizione, organizzato dalla collaborazione tra Aps Cuoredarena ed Imoco Volley. Bambini, ragazzi, genitori e volontari saranno presenti agli ingressi con del materiale informativo e con gli ormai famosissimi biscotti “Golosi” vestiti per l’occasione in versione gialloblu. L’associazione farà inoltre sentire il proprio tifo dagli spalti e siamo certi che la sua calorosa e vivace presenza non passerà inosservata. Le Madrine saranno le Pantere Serena Ortolani, Nicole Fawcett, Silvia Fiori, Katarzyna Skorupa e Raphaela Folie.