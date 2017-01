Imoco Volley in trasferta a Bolzano: è l'ora dell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia

CONEGLIANO L'Imoco Volley è partito per Bolzano per la sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia che si giocherà domani con il SudTirol alle ore 20.30. Il match di ritorno è previsto per domenica 8 al Palaverde alle 17.00 (prevendita già attiva on line su www.imocovolley.it e al Palaverde dalle 15 alle 18.30), in palio nel doppio confronto la qualificazione alla Final Four che si giocheranno il 4 e 5 marzo.

Imoco Volley con qualche assenza di peso, a iniziare da Costagrande e Tomsia per finire con l'ultimo forfait per un problema a una mano di Raphaela Folie che non potrà quindi giocare contro la squadra della sua città. Ci sarà invece l'altra altoatesina dell'Imoco Volley Silvia Fiori. Quest'anno le due squadre si sono già sfidate in campionato al Palaverde, con la vittoria 3-0 della squadra di coach Mazzanti. Previsto un pullman di tifosi da Conegliano e Treviso (info trasferta 3898321644).

Dichiarazioni Davide Mazzanti: "Nei giorni precedenti all'ultimo dell'anno abbiamo svolto un lavorto di carico dal punto di vista fisico per prepararsi a un gennaio e febbraio a dir poco intensi, adesso si torna a giocare e iniziamo subito con i quarti di finale di Coppa Italia, appuntamento a cui teniamo molto. Stiamo cercando di ripartire da quello che abbiamo fatto nell'ottimo mese di dicembre in cui siamo cresciuti di partita in partita. Ultimamente abbiamo fatto bene nel muro-difesa e nel cambio palla. stiamo lavorando su una crescita nel contrattacco e sul mantenere una condizione generale di alto profilo per gli appuntamenti che contano. In questi giorni abbiamo qualche problemino di organico per i problemi fisici, quindi non abbiamo molte alternative per i cambi, ma le ragazze disponibili sono belle cariche per questo doppio confronto con una squadra come Bolzano che finora è la rivelazione della stagione. Dobbiamo giocare al massimo perchè l'entusiasmo delle altoatesine, specie in casa loro domani, sarà difficile da tenere a bada."