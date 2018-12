Miyu Nagaoka torna in Giappone dopo l'infortunio

Dopo gli esami svolti in questi giorni dallo staff medico di Imoco Volley, si prospetta una prossima assenza dai campi da gioco per l'atleta giapponese Miyu Nagaoka, infortunatasi domenica al ginocchio sinistro già operato lo scorso anno. Nagaoka la settimana prossima rientrerà in Giappone per gli accertamenti medici del caso, concordati con la società che detiene il suo cartellino, l'Hisamitsu Springs. I tempi di recupero previsti e la diagnosi definitiva verranno comunicati dalla stessa compagine nipponica.