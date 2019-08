Lunedì 2 settembre riparte la campagna abbonamenti dell'Imoco volley

Esaurita a luglio la fase delle prelazioni con quasi 800 abbonamenti staccati, lunedì 2 settembre riparte la campagna abbonamenti "Emozioni DOC", per un'altra ricca stagione di volley al Palaverde, dove il pubblico freme per tornare a vedere giocare le Pantere (inizio campionato il 12 e 13 ottobre) e per ora si concentra nel tifo per le tante atlete impegnate con le nazionali agli Europei che stanno entrando nel vivo. Da lunedì vendita al Palaverde (uffici Imoco Volley sul retro), in orario lunedì-venerdì dalle 16 alle 18.30.

IL PUBBLICO-FENOMENO DI IMOCO VOLLEY, SETTE ANNI IN CRESCITA, PIU' DI 100.000 SPETTATORI NEL 2017/18! Il pubblico è la vera forza e il più grande orgoglio di Imoco Volley: da sette anni, cioè dal primo anno di vita nel 2012/13, la società gialloblù ha il record del pubblico nel campionato italiano e la scorsa stagione è stata anche la società femminile con più pubblico medio di tutta Europa, terza assoluta contando anche la maschile. Dai 51.000 spettatori complessivi nel 2012/13 c'è stata una crescita costante, già nel 2015/16 furono superati i 70.000 spettatori complessivi al Palaverde, poi ancora un salto con 87.394 nel 2018 fino al grande exploit della stagione 2018/19 dove è stata abbattuta la barriera dei 100.000 spettatori (esattamente 101.494), con anche il record di 2.214 abbonamenti stagionali. Lo scorso anno la media (top europea) è stata di 4.259 spettatori a partita, con l'84% di riempimento del Palaverde nelle 25 gare giocate.

LE NOVITA' DELLA SECONDA FASE: AXPO TI SCONTA L'ABBONAMENTO! Gli abbonati di Imoco Volley grazie ad AXPO, uno degli sponsor principali della squadra, azienda svizzera leader europea nelle forniture di energia (luce e gas), potranno ricevere fino a 40 euro di sconto sull'abbonamento. Come? L'abbonato che sottoscriverà un contratto di fornitura di energia elettrica (Axpo & Imoco Volley Luce ) o gas naturale (Axpo & Imoco Volley Gas) con Axpo, azienda leader nel settore, avrà direttamente da Imoco Volley uno sconto sul prezzo dell’abbonamento; fino a 40 € sottoscrivendo sia un contratto energia sia un contratto gas Axpo & Imoco Volley e di 20 € sottoscrivendone uno soltanto. Si consiglia agli interessati di portare con sé al momento della sottoscrizione dell'abbonamento all'Imoco Volley una bolletta (gas e luce) dell' attuale fornitore. CRAI è da sempre vicina alla pallavolo grazie anche alla collaborazione ormai consolidata con le Nazionali maschili e femminili, ma sopratutto, con AMA CRAI EST, è vicina e sostiene da anni le Pantere di Imoco Volley. Dal 2016, anno del 1° scudetto, CRAI è sulle maglie Imoco Volley, e anche per la prossima stagione sarà al loro fianco a sostenere e tifare la squadra gialloblù. Oggi CRAI è vicina anche ai Tifosi GIALLOBLU e ha pensato anche a loro per la Campagna Abbonamenti. Assieme all'abbonamento alla squadra del cuore, i tifosi e sostenitori riceveranno un BUONO SPESA di 10,00 €. da spendere in tutti i negozi CRAI di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/20, MODALITA' - OFFERTE - PREZZI

L’ABBONAMENTO è “ALL INCLUSIVE”!!

Acquistando l’abbonamento alla stagione 2019/2020 di Imoco Volley, si potrà assistere a TUTTE le partite che le Pantere giocheranno al Palaverde! Campionato (quest’anno c’è in calendario una partita in più di Regular Season), tutte le gare casalinghe di Play Off Scudetto, tutte le gare di CEV Champions League (compresi eventuali quarti e semifinali). L’abbonamento non sarà valido per gli eventi al Palaverde non organizzati da Imoco Volley.

LE NOSTRE PROMOZIONI

Sconto Famiglia: la promozione è valida SOLO per i nuovi abbonati. Dopo il primo abbonamento a tariffa “Intera”, a partire dal secondo abbonamento acquistato ad ogni familiare verrà applicata la tariffa “Sconto Famiglia”.

Sconto Ex: Riservato agli abbonati della stagione 2018/2019.

Ridotto 6-12: nei settori “Curva” e “Distinti” tariffa ridotta per i bambini tra i 6 e i 12 anni di età (nati dal 2007 al 2013).

SCONTO EX ABBONATI E VENDITA LIBERA DA Lunedì

Per usufruire dello sconto EX Abbonati bisogna presentare la tessera di abbonamento della scorsa stagione.

Contemporaneamente sarà attiva la vendita dei posti non numerati (Curva) e dei numerati liberi da abbonamento.

VENDITA

Dal 2 settembre abbonamenti in vendita al Palaverde (Uffici Imoco Volley sul retro) dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30.

INFORMAZIONI

www.imocovolley.it biglietteria@imocovolley.it 327 2264138

PREZZI:

Curva: Nuovo abbonato: 110 euro - Ex Abbonati 2018/19: 85 euro - Sconto Famiglia: 95 euro - Ridotto 6/12 anni: 38 euro

Costo biglietto singola partita: 8 euro

Distinti: Nuovo abbonato: 180 euro - Ex Abbonati 2018/19: 130 euro - Sconto Famiglia: 145 euro - Ridotto 6/12 anni: 70 euro

Costo biglietto singola partita: 16 euro

Centrali: Nuovo abbonato: 330 euro - Ex Abbonati 2018/19: 250 euro - Sconto Famiglia: 280 euro

Costo biglietto singola partita: 28 euro

SuperCentrali: Nuovo abbonato: 420 euro - Ex Abbonati 2018/19: 320 euro - Sconto Famiglia: 350 euro

Costo biglietto singola partita: 40 euro

Sostenitore: 800 euro (con ingresso Area Hospitality e Parcheggio riservato)