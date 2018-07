Imoco Volley: record di vendite per gli abbonamenti della prossima stagione

CONEGLIANO Si è chiusa venerdì la prima fase della Campagna Abbonamenti 2018/19 di Imoco Volley, e c'è stato un vero e proprio "Imoco Boom!", rispettando così lo slogan di lancio: l'entusiasmo per le Pantere Campioni d'Italia ha infatti fatto registrare il record storico per la fase di luglio nella storia della società gialloblù, con 600 abbonamenti venduti nelle due settimane e un incremento vicino al 10% rispetto allo scorso anno, dati che confermano il pubblico del Palaverde sempre più punto di forza delle Pantere.

La campagna abbonamenti riprenderà il 3 settembre negli Uffici Imoco Volley al Palaverde, e dopo l'exploit di luglio, c'è ottimismo perchè possa venire infranto un altro record, magari superando i quasi 2100 abbonati della scorsa stagione. L'abbonamento quest'anno è sempre più "All Inclusive", comprensivo di tutte le partite delle Pantere al Palaverde compresi play off, eventuali finali di campionato e semifinali di Champions, regular season italiana (con una partita in più rispetto all'anno scorso) ed europea, turno di Coppa Italia (eccetto eventi non organizzati da Imoco Volley al Palaverde). Tutte le informazioni sulla Campagna Abbonamenti "Imoco Boom!" si trovano sul sito www.imocovolley.it, e l'appuntamento per un nuovo #imocoboom è per settembre quando si prevede un nuovo "assalto" alla biglietteria Imoco Volley per assicurarsi una stagione "all inclusive" con le Pantere dell'Imoco Volley al Palaverde.