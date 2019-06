Imoco Volley: dallo Schwerin arriva Jennifer Geerties, 25enne schiacciatrice tedesca

Nuovo arrivo in casa Imoco Volley, è Jennifer Geerties, schiacciatrice tedesca proveniente dallo Schwerin. Nata a Nordhon il 5 aprile 1994, alta 184 cm, Geerties è una colonna della Germania dal 2013, anno in cui ha conquistato l'argento ai campionati Europei. Lo scorso anno è stata avversaria dell'Imoco Volley in Champions con la maglia dello Schwerin mettendo a segno 14 punti nell'andata (vinta dalle tedesche) e 13 nel match di ritorno al Palaverde vinto dalle Pantere.

Jennifer Geerties ha iniziato a giocare a pallavolo all'età di dieci anni con l'SCU Emlichheim in Bassa Sassonia. Ha esordito nella Bundesliga nel 2010/2011 con l'Olympia Berlino, club per cui ha giocato tre stagioni. Nel 2013 ha debuttato a livello internazionale con la nazionale di Germania, aggiudicandosi dapprima l'European League e ottenendo in seguito il secondo posto al Campionato Europeo. Nel 2013/2014 è al Vilsbiburg, con cui vince la Coppa di Germania e raggiunge la finale in campionato. Con la Nazionale tedesca ha vinto la medaglia d'argento all'European League 2014 e lo stesso anno è giunta nona nel Campionato Mondiale svoltosi in Italia. A partire dalla stagione 2014-2015 si unisce allo Schweriner, con il quale vince da protagonista e capitana due Campionati e due Supercoppe tedesche.

"E' stata una grande emozione - dice Jennifer dalla Cina dove è stata impegnata nella ultima tappa della VNL - per me avere la proposta di giocare per un club così importante, una squadra che negli ultimi anni è al top europeo, sono davvero entusiasta di questa grande possibilità"

Lo scorso anno con la tua squadra di Schwerin avete messo in grande difficoltà l'Imoco vincendo bene in casa vostra e perdendo solo al tie break al Palaverde, cosa ricordi? "E' stata una performance straordinaria da parte della nostra squadra, probabilmente la miglior partita giocata dallo Schwerin la scorsa stagione! Alla fine purtroppo la sconfitta di misura al Palaverde ci ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma sono state due partite bellissime per noi. Ricordo bene che la velocità nel sistema di gioco di coach Santarelli è altissima, mi piace molto. Spero di potermi adattare rapidamente a quel livello e a quel sistema super veloce di gioco!"

Descriviti un po' come giocatrice: "Penso che le mie migliori qualità siano in ricezione e al servizio. Voglio lavorare per migliorare il mio attacco, la velocità e la varietà dei colpi. Ovviamente sapere di poter allenarmi e giocare con lo staff e le grandi campionesse che ci sono all'Imoco Volley e poter vivere tutti i giorni con loro dentro e fuori dal campo mi dà molta motivazione a dare il massimo ogni giorno dal primo allenamento che faremo insieme"

Cosa conosci del volley italiano? "Ho giocato solo due o tre volte in Italia, ma l'atmosfera più bella che riesca a ricordare è quella del Palaverde, sarà bellissimo giocare in quel palasport e per il pubblico gialloblù"

I tuoi programmi estivi? "Abbiamo concluso in questi giorni in Cina la VNL con una buona partita della mia Germania contro la Bulgaria, però non siamo qualificate per le finali. Ci incontreremo a luglio per preparare la qualificazione alle Olimpiadi che è in programma in agosto e i Campionati Europei di settembre dove vogliamo ben figurare"

Il saluto ai tuoi nuovi fan: "Sono gasatissima di poter incontrare presto tutti voi e spero tutti insieme potremo raggiungere tutti i nostri obiettivi la prossima stagione!".