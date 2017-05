L'Imoco Volley perde due pezzi da novanta: addio a Serena Ortolani e Kelsey Robinson

CONEGLIANO Serena Ortolani è il nuovo opposto del Saugella Team Monza per la stagione 2017-2018. Proveniente dall’Imoco Volley Conegliano (con cui ha vinto Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), Ortolani va così a rinforzare di qualità il roster a disposizione del tecnico Luciano Pedullà per la prossima stagione, la seconda per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley nell’olimpo del volley rosa nazionale.

“Sono molto felice di essere arrivata qui a Monza – commenta l’opposto della Saugella, Serena Ortolani - La squadra per la prossima stagione è ancora in fase di allestimento, ma sono sicura che la società farà un ottimo lavoro. I successi ottenuti in questi anni mi hanno stimolata ulteriormente a fare bene: ho tanta voglia di vincere e dare il 100%. Che spirito dovrà avere la squadra? Uno spirito guerriero e determinato. Ritrovo come compagna Chiara Arcangeli, con cui ho giocato in nazionale, Francesca Devetag, con cui ho condiviso l’esperienza nella rappresentativa juniores, pre-juniores e con il Club Italia, e Luciano Pedullà, un allenatore che lavora con grande attenzione, mi conosce bene e ha sempre avuto molta fiducia in me che spero di ripagare prontamente. Le premesse dicono che ci sono tutti i presupposti per creare un buon gruppo. Tra le nuove compagne c’è anche Sonia Candi che è di Faenza come me: non la conosco personalmente ma sono sicura che avendo le stesse origini trovare le giuste intese sarà ancora più semplice. Le prime impressioni arrivando qui? Positive. Mi sembra una realtà organizzata, visto che ha due squadre in serie A1, che è un aspetto fondamentale e soprattutto che ha intenzione di crescere ancora di più. Ho ricevuto affetto e rispetto, il che mi ha fatto molto piacere. Che dire: non vedo l’ora di iniziare”.

“E’ per noi un immenso piacere poter essere qui a commentare l’arrivo di una giocatrice di grande qualità e leadership come Serena Ortolani – dichiara il direttore sportivo del Saugella Team Monza, Claudio Bonati - E’ una giocatrice che abbiamo seguito fin dall’inizio del mercato e che volevamo avere con noi. Siamo sicuri che, in questa nuova stagione, potrà farci fare un ulteriore passo in avanti. Non vediamo perciò l’ora di vederla in campo con i nostri colori, sicuri che darà un contributo importante alla squadra in questa nuova avventura in serie A1 femminile. Anche l'Imoco Volley ha comunque voluto salutare calorosamente il suo vice capitano per le sue due splendide stagioni dense di successi e soddisfazioni trascorse insieme: "Augurandole il meglio per la sua nuova avventura con la squadra di Monza, il club gialloblù vuole ringraziare di cuore Serena per la dedizione, la professionalità, la simpatia e l’impegno che la faranno rimanere sempre nel cuore dei tifosi e della società. Grazie Serena e in bocca al lupo!".

Da l'addio poi i colori gialloblù anche l'americana Kelsey Robinson che, su Instagram, nei giorni scorsi ha confermato il suo prossimo passaggio al VakifBank Istanbul. “Tutta la mia gratitudine e affetto vanno a queste persone e a questo club – si legge nel post in inglese – Sono cresciuta sia come giocatrice, ma, ed è più importante, come persona. Conegliano e l’Imoco saranno per sempre la mia casa italiana.” Il messaggio si conclude con un italianissimo: “Ci vediamo. Siamo tutti pantere”. Un trasferimento che fa seguito a l'arrivo nella Marca della connazionael Kimberly Hill proveniente proprio dal team turco. Infine, sono ormai ad un passo d'addio anche la palleggiatrice Kasia Skorupa (vicino all'Igor Novara), Robin De Kruijf (verso la A2 cinese) e Malinov (interessamento per lei della neopromossa Filottrano). Confermatissime a Conegliano invece la messicana Bricio, il libero di riserva Fiori, l'intramontabile capitano Jenny Barazza e il libero più forte al mondo Monica De Gennaro.