Imoco Volley, assalto ai biglietti per la finale scudetto: Gara 2 vicina al sold out

Dopo la vittoria in Gara 1 per 3-0 a Novara, la serie di finale scudetto tra Imoco Volley e Igor Novara si sposta a Treviso per giocare al Palaverde Gara 2. Sabato 4 maggio alle 20.30 e lunedì 6 maggio alle 20.30.

Cresce l'attesa dei tifosi di tutto il Veneto che hanno "assaltato" le prevendite e la vendita online, questa la situazione: gara 2 di sabato vicina al "sold out", in vendita ancora (online su www.imocovolley.it e venerdì al Palaverde Uffici Imoco dalle 16 alle 18.30, previa disponibilità) gli ultimissimi biglietti centrali e distinti. Curve esaurite. Info e prezzi www.imocovoley.it, sezione biglietteria. Gara3 di lunedì ancora disponibili in prevendita (fino a domani, venerdì, sempre dalle 16 alle 18.30 al Palaverde e on line sul sito fino alle ore 12 di lunedì 06 maggio previa disponibilità) biglietti di tutte le tipologie. Info e prezzi www.imocovoley.it, sezione biglietteria. La società consiglia ai tifosi di arrivare per tempo al Palaverde per evitare code e disagi in quanto si prevede una grande affluenza.

Come di consueto in occasione delle finali scudetto, torna come da tradizione anche in gara2 e gara3 sabato e lunedì al Palaverde la Banda degli Alpini di Conegliano che accompagnerà le squadre nel riscaldamento ed eseguirà l'inno nazionale in anteprima alle due partite. In Sala Hospitality sabato sarà presente il Centro Benessere "Carpe Diem" di Conegliano, partner di Imoco Volley, che con le sue operatrici darà informazioni sulla propria attività e darà anche la possibilità di provare i suoi servizi. Infatti ci saranno le estetiste di Carpe Diem che, a richiesta, potranno dipingere prima della partita le unghie di gialloblù a chi vorrà darsi un tocco di colore per la finale. L'emittente CafèTV24 trasmetterà in telecronaca differita sul digitale terrestre, canale 95, le partite di finale. Gara1 va in onda sabato 4 alle 22, gara2 domenica 5 alle 22, gara3 martedì 7 sempre alle 22.