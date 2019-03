Anticipo al Palaverde: Imoco sfida Firenze aspettando la Champions League

Imoco Volley al Palaverde sabato alle 20.30 al Palaverde in anticipo della 10° di ritorno con Il Bisonte Firenze. Le Pantere sono salde al primo posto in classifica di A1 con 52 punti, Firenze è settima con 35 punti. All'andata vinse l'Imoco 3-1 al Mandela Forum di Firenze. In totale 14 precedenti con 11 vittorie gialloblù. Strisce vincenti in campionato per entrambe le squadre, 9 vittorie di fila per l'Imoco, 2 per Il Bisonte. Squadra al completo per coach Santarelli.

Gli arbitri dell'incontro saranno Canessa e Luciani. Diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 57 ddt e 226 satellite), diretta streaming su LVF TV e diretta Radio Conegliano. Aggiornamenti e interviste post gara sulle pagine Facebook e Instagram di Imoco Volley. Differita tv lunedì alle 22.30 su CafèTV24 (canale 95 ddt). Coach Santarelli commenta la partita con queste parole: «Abbiamo potuto fare una bella settimana di lavoro, senza partite infrasettimanali siamo riusciti a mettere un po' di carico fisico e dal punto di vista tecnico c'è stato il tempo per lavorare su alcuni aspetti specifici in cui possiamo migliorare. Un match importante per noi perché vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie per mantenere il primo posto fino alla fine. Ci aspetta un'avversaria importante, storicamente è stato sempre difficile per noi affrontare Firenze e anche domani non sarà di certo una partita tranquilla. Loro sono un'ottima squadra, stanno facendo un bel campionato e hanno atlete di tutto rispetto che verranno al Palaverde per fare il colpaccio, quindi massima attenzione e concentrazione, di fronte al nostro pubblico vogliamo fare un'altra bella partita. La Champions? Non ci pensiamo fino a sabato notte, ora focus solo sul campionato». Mercoledì sfida di andata dei quarti di finale di Cev Champions League alle 20.30 al Palaverde con la corazzata Eczacibasi Istanbul. Prevendita attiva on line su www.imocovolley.it, sezione biglietteria. Prevendita negli uffici Imoco Volley al Palaverde lunedì e martedì dalle 16 alle 18.30. La gara sarà compresa in abbonamento.