Palaverde ancora a porte chiuse: sabato la sfida tra Imoco Volley e Brescia

Dopo il decreto emesso domenica 1 marzo dal Presidente del Consiglio sulle misure per il contenimento dell’emergenza Coronavirus, la gara valida per la decima giornata del girone di ritorno di Serie A1 Femminile tra Imoco Volley Conegliano e Banca Val Sabbina Brescia si giocherà sabato 7 marzo alle ore 20.30 a porte chiuse.

Di conseguenza non ci sarà accesso al pubblico, ma solo agli addetti ai lavori, al personale di sicurezza e agli organi di stampa. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport Hd e online su LVF TV, www.pmgsport.it e www.sportmediaset.it. La decisione della partita a porte chiuse è infatti vincolata al DPCM che stabilisce nel Veneto e in altre regioni, all’articolo 2, «la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano “a porte chiuse».