Imoco Volley in campo anche a Santo Stefano: sfida a Busto Arsizio

Ultima partita del girone d'andata ed ultima partita del 2019 per l'Imoco Volley nel tradizionale appuntamento di Santo Stefano al Palaverde, giovedì 26/12 alle ore 17.00 contro la Unet E-Work Busto Arsizio.

Una grande sfida tra le Pantere prime in classifica con 33 punti (11 vittorie e 1 sconfitta 3-2 finora) e le bustocche che sono al secondo posto con 30 punti (10 vittorie, 2 sconfitte). Nell'ultimo turno Busto ha vinto 3-0 in casa con Filottrano, mentre Conegliano ha battuto Firenze per 3-0 al Mandela Forum. Due ex in campo, la statunitense Karsta Lowe con la maglia di Busto (all'Imoco la scorsa stagione), e la capitana dell'Imoco Joanna Wolosz a Busto dal 2013 al 2015. Dal 13 ottobre, giornata di inizio della stagione, in 75 giorni l'Imoco Volley arriverà il 26 dicembre alla sua 22° partita (13 di campionato, 5 al Mondiale per Club, 3 di Champions League e 1 di Supercoppa), una ogni 3,4 giorni. Finora il bilancio è di 20 vittorie e 1 sconfitta. Gli arbitri del match saranno: Andrea Puecher e Rossella Piana. Diretta in live streaming gratuito su LVF TV, Pmgsport.it, e, novità della scorsa settimana, anche sul sito e sulla app di SportMediaset. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instragram di Imoco Volley. Biglietti esauriti da giorni, non verranno aperti i botteghini per la vendita biglietti. Alle 15.30 aprirà la Cassa Accrediti per il ritiro buste e prenotazioni società in convenzione.

La partita di Santo Stefano verrà impreziosita dall'esibizione negli intrevalli dei set di Giacomo De Leidi, Ballerino Professionista diplomato alla scuola di ballo del Teatro alla Scala. Friulano, classe 1992, ha ballato nei più importanti teatri italiani quali il Teatro alla Scala e la Fenice di Venezia. Ha lavorato per il balletto nazionale estone e il balletto nazionale israeliano, Attualmente lavora per il prestigioso balletto nazionale ceco di Praga. Dopo quest'ultima gara di andata, il campionato si ferma per la sosta che permetterà alle nazionali di giocare i tornei preolimpici. Per l'Imoco saranno impegnate Robin De Kruijf (Olanda), Asia Wolosz (Polonia), Jennifer Geerties (Germania). Coach Santarelli commenta la gara con queste parole: «Nelle ultime partite le ragazze sono state bravissime perché hanno fatto risultato pieno contro avversarie toste che hanno fatto il massimo per metterci in difficoltà. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto finora, adesso ci manca l'ultimo sforzo nella classica partita di Santo Stefano al Palaverde. Busto Arsizio ha giocato una grande stagione finora, è una squadra forte e completa, non una sorpresa perché me l'aspettavo tra le protagoniste, ma certamente è la squadra che sta facendo meglio finora tra le nostre antagoniste. Quindi mi aspetto un match molto difficile, ci sarà tanta qualità in campo e un grande spettacolo per il pubblico che ha già fatto registrare il pienone. Vogliamo regalare al nostro pubblico, sempre fantastico, un'altra grande soddisfazione prima di farci gli auguri di Buon Anno e tirare un po' il fiato in vista della seconda parte della stagione».