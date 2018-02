Imoco Volley torna alla vittoria: al Palaverde Busto Arsizio viene travolto 3-0

VILLORBA Una “classica” dell'A1 al Palaverde tra le Pantere dell’Imoco (prime in classifica) e Unet Busto Arsizio (quarte) di fronte a più di 4.200 spettatori che si sono goduti il ritorno alla vittoria di Conegliano dopo il passo falso di Monza.

Entrambe le squadre senza l’opposto titolare, Fabris e Diouf out per infortuni. L’Imoco parte forte con Bricio che fa danno con la nattuta e le Pantere efficenti nel contrattacco (Hill e Nicoletti) e nel muro (Danesi), fino al 4-0 che costringe coach Mencarelli al time out repentino. Ma l’Imoco non si ferma e alunga ancora con Samy Bricio scatenata, batte forte e chiude in pipe il 6-0. Busto con Gennari e Botezat inizia ad entrare in partita, poi Piani va a segno da seconda linea e le lombarde arrivano a -3 (8.5), L’Imoco non si scompone, De Kruijf attacca e mura per il 10-5. Il muro delle Pantere diventa invalicabile, prima De Kruijf poi Bricio e la squadra di coach Santarelli vola via. Arriva a anche nun’ace di una scatenata De Kruijf, The Queen porta l’Imoco a +8 (14-6). La messicana Bricio (7 punti nel set e 78% in attacco!) e l’olandese sembrano avere una marcia in più e conducono le Pantere per mano, fino al bel turno di battuta di Piani che praticamente da sola firma un break 4-0 che rimette in careggiata le bustocche (17-14). Il match si riequilibra e Conegliano tiene il vantaggio con Nicoletti (20-16), poi scappa ancora con un pallonetto di Bricio (22-17). L’Imoco chiude un bel set per 25-19 con due difese-monstre di Moki De Gennaro e il colpo di chiusura firmato da Elisa Cella, entrata nel finale.

Secondo set con inizio tranquillo da ambo le parti, fino alla fast di De Kruijf per il 7-4. Coach Mencarelli sul -4 ferma il gioco e inserisce Whilite per Bartsch. La statunitense va subito a punto (9-6), ma Wolosz e compagne continuano a macinare gioco e punti con Bricio e Danesi, per un break 4-0 che spinge avanti le Pantere (13-6). Sul 15-8 rientra Bartsch per l’Unet che però non trova continuità in attacco e commette errori che facilitano il gioco alle Pantere. Danesi mura con grinta e Busto chiama time out sotto 17-8. Conegliano spinge ancora con il pubblico in delirio per i colpi di De Kruijf (5 punti nel set) e i muri vincenti (20-12) delle Pantere con Danesi in evidenza. Entrano Lee e Cella per Hill e Bricio, poi De Gennaro dà spettacolo in difesa, De Kruijf chiude ed è 23-15 con Busto in difficoltà. Le Pantere chiudono con un comodo 25-17 e volano 2-0. Pantere ancora in controllo nel terzo set con gli attacchi di Bricio e i muri di De Kruijf che mettono subito sotto Piani e compagne (6-1), un po’ sfiduciate dal gioco delle venete che difendono tutto e costringono agli straordinari le attaccanti di Mencarelli. C’è Chausheva per Bartsch in campo per Busto, Stufi con le sue fast dà un po’ di ossigeno all’Unet che però non riesce a risalire (9-3). Un muro di Danesi allarga il solco (12-5) e coach Mencarelli è costretto ancora al time out. Piani, la vice-Diouf, piazza un paio di buoni attacchi, ma Bricio (MVP del match) e Danesi continuano a martellare e l’Imoco resta avanti. Dopo l’ennesimo show in battuta di Samantha Bricio (15 punti) sul 17-6 fa il suo ritorno al Palaverde anche Marta Bechis, applauditissima, poi entrano anche Cella e Lee. La giovane USA va subito a punto (18-8) mostrando tutta la sua potenza in attacco, risponde Chausheva, ma le Pantere sono lontanissime e tengono il vantaggio fino alla fine, chiudendo 25-18 (Cella la protagonista dell’attacco finale) e riscattando così la sconfitta di Monza e trovando altri tre punti importanti per blindare il primo posto in classifica. Mercoledì 7 febbraio l'Imoco tornerà al Palaverde per il big match di Champions contro le avversarie del Fenerbache Istanbul, già attive le prevendite online.