Imoco Volley al completo: iniziati gli allenamenti per la sfida a Casalmaggiore

Mercoledì 23 ottobre c'è stato il primo allenamento al completo della stagione per coach Santarelli che, in vista del big match di domenica al Palaverde (ore 17 prevendita attiva al pomeriggio al Palaverde 16-18.30 e online su www.imocovolley.it, sezione biglietteria) con la E' Piu' Pomì Casalmaggiore. Dopo la nuova centrale Chiaka Ogbogu, che ha partecipato alla trasferta a Jesi di domenica, in palestra c'era anche Kimberly Hill che ha recuperato dall'attacco influenzale. Con l'arrivo delle due americane, quindi, sono iniziati gli allenamenti al gran completo per le Pantere tricolori.

Kim Hill che inaugura la sua terza stagione in maglia Imoco Volley è entusiasta: «Sono davvero contenta di essere tornata qui e poter riabbracciare le mie compagne, lo staff e questo ambiente fantastico, un po' la mia seconda casa. Oggi è il primo allenamento, ma so che la squadra ha già fatto bene finora e sarà un piacere reinserirsi nel gruppo per un'altra stagione che speriamo possa essere piena di soddisfazioni per noi. Domenica ci sarà la prima partita al Palaverde, sarà una partita molto difficile, ma noi scenderemo in campo per vincere come sempre anche se l'avversaria è molto forte. Sarà un piacere comunque rivedere il nostro meraviglioso pubblico, spero ci sia tanta gente a sostenerci domenica!» Chiaka Ogbogu, centrale al suo primo anno all'Imoco Volley, commenta la gara con queste parole: «Finalmente sono qui, c'è voluto un po' di tempo dopo una lunga estate con la mia nazionale, ma siamo arrivate e sono entusiasta di essere qui. Avevo sentito parlare molto dell'Imoco Volley in passato e ora che sono parte della squadra sono molto orgogliosa di essere una Pantera. So che la squadra sta andando bene e ha vinto le prime partite, adesso sono curiosa di vivere in prima persona l'atmosfera del Palaverde di cui mi hanno tanto parlato, sarà una bella emozione. Domenica non vedo l'ora di scendere in campo con le mie compagne, vogliamo giocare una grande partita per continuare questo bell'inizio di stagione».