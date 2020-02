Imoco Volley torna in campo al Palaverde: nuova sfida contro Caserta

Domenica alle 17 quarta giornata di ritorno per la capolista Imoco Volley che riceve la Golden Tulip Volalto Caserta. Dopo la vittoria della Coppa Italia e il blitz di Champions a Budapest (3-0) che è valso la qualificazione anticipata ai quarti di finale, la squadra di coach Santarelli rientra oggi in Italia e domani tornerà al Palaverde per preparare il match di campionato con la neopromossa campana. Pantere al completo per l'incontro con le casertane che in classifica sono ultime con 8 punti (2 vinte/14 perse). Pantere invece prime con 45 punti (15 vinte/1 persa). All'andata l'Imoco vinse a Caserta per 3-2. Arbitri della gara saranno: Piubelli e Turtù.

Diretta in streamng video gratuito sulle piattaforme di PMGSport (www.pmgsport.it e pagina Facebook), Sport.it e SportMediaset.it. Aggiornamenti e interviste in diretta post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley. Biglietti online su www.imocovolley.it e www.vivaticket.it, sezione biglietteria, fino alle ore 12 di domenica. Casse aperte dalle 15.30. Ancora disponibili biglietti per ogni ordine di posto. Coach Daniele Santarelli commenta la gara con queste parole: «Abbiamo ripreso a giocare ogni tre giorni, ma la squadra ha retto bene e sono molto soddisfatto sia del gioco che dell'atteggiamento della squadra nella trasferta di Budapest, che veniva dopo le fatiche vincenti in Coppa Italia. Le ragazze sono state brave e ora mi aspetto che si continui di questo passo. Dopo aver sistemato la pratica-qualificazione in Champions ora guardiamo al campionato, a partire da domenica al Palaverde dove vogliamo fare un'altra bella partita di fronte al nostro pubblico. Ringrazio sempre i nostri tifosi perché ci seguono sempre con calore, in casa e fuori come è capitato in questi giorni sia a Busto che a Budapest».