Imoco Volley, il calendario delle Pantere campionesse d'Italia

CONEGLIANO La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha diramato oggi il Calendario della prossima Serie A1, che vedrà l’Imoco Volley ai nastri di partenza come Campione d’Italia in carica. Si inizia con il botto, a partire dalla prima giornata il 28 ottobre (tutte le date sono suscettibili di variazioni in base alla programmazione televisiva di Rai Sport e a eventuali concomitanze di occupazione del Palaverde) al Palaverde, subito un big match con la Pomì Casalmaggiore.

Le Pantere avranno subito il turno di riposo previsto dal calendario a 13 squadre nell’infrasettimanale del 1 novembre, ma già domenica 4 novembre sarà l’ambiziosa Saugella Monza di Ortolani e Adams l’avversaria in trasferta della terza giornata. Domenica 11 data da segnare con il circoletto rosso, arriva al Palaverde l’Igor Novara nella riedizione della Finale Scudetto della scorsa stagione, poi altro match al Palaverde in infrasettimanale mercoledì 14 con la Zanetti Bergamo.

Il 18 e 25 novembre due domeniche in trasferta, prima in Piemonte sul campo della neopromossa Chieri, poi nella settima giornata a Filottrano. Si torna in casa domenica 2 dicembre con l’arrivo al Palaverde delle giovani azzurre del Club Italia. Domenica 9 dicembre altra sfida infuocata con la Savino del Bene Scandicci che inaugura il “tour” in terra fiorentina, visto che il 16 dicembre ancora in Toscana le Pantere incroceranno i ferri con Il Bisonte Firenze. Sotto l’albero di Natale scorpacciata di grande volley per i tifosi del Palaverde, l’Imoco affronterà in casa domenica 23 dicembre la neopromossa Cuneo e farà il bis nella tradizionale partita di Santo Stefano: quest’anno l’avversaria del 26 dicembre al Palaverde sarà la Banca Valsabbina Brescia dell’ex Pantera Anna Nicoletti. Il girone di andata si chiuderà il 29 dicembre con la 13° giornata sul campo dell’Unet Busto Arsizio, altra sfida “classica”.

Si riprenderà con la prima di ritorno e la prima partita del 2019 il 6 gennaio a Casalmaggiore, poi domenica 13 gennaio big match al Palaverde con Monza, mentre il 27 gennaio è in programma la trasferta a novara per la quarta di ritorno. Nel girone di ritorno da segnare sul taccuino il 13 marzo per la sfida con Scandicci al Palaverde e la gran chiusura di regular season il 31 marzo per Imoco-Unet Busto Arsizio.

1^ Giornata Andata 28 ottobre 2018 - Ritorno 6 gennaio 2019

Igor Gorgonzola Novara - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Imoco Volley Conegliano - Pom Casalmaggiore

Saugella Team Monza - Club Italia Crai

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri

Zanetti Bergamo - Unet E-Work Busto Arsizio

Lardini Filottrano - Savino Del Bene Scandicci

Riposa: Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

2^ Giornata Andata 1 novembre 2018 - Ritorno 9 gennaio 2019

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio - Saugella Team Monza

Pom Casalmaggiore - Zanetti Bergamo

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Club Italia Crai - Lardini Filottrano

Riposa: Imoco Volley Conegliano

3^ Giornata Andata 4 novembre 2018 - Ritorno 13 gennaio 2019

Igor Gorgonzola Novara - Zanetti Bergamo

Saugella Team Monza - Imoco Volley Conegliano

Il Bisonte Firenze - Pom Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri - Savino Del Bene Scandicci

Ubi Banca S.Bernardo Cuneo - Unet E-Work Busto Arsizio

Club Italia Crai - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Riposa: Lardini Filottrano

4^ Giornata Andata 11 novembre 2018 - Ritorno 27 gennaio 2019

Savino Del Bene Scandicci - Club Italia Crai

Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Lardini Filottrano - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Team Monza - Reale Mutua Fenera Chieri

Pom Casalmaggiore - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Zanetti Bergamo - Il Bisonte Firenze

Riposa: Unet E-Work Busto Arsizio

5^ Giornata Andata 14 novembre 2018 - Ritorno 30 gennaio 2019

Igor Gorgonzola Novara - Club Italia Crai

Il Bisonte Firenze - Saugella Team Monza

Pom Casalmaggiore - Lardini Filottrano

Imoco Volley Conegliano - Zanetti Bergamo

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Reale Mutua Fenera Chieri - Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Savino Del Bene Scandicci

6^ Giornata Andata 18 novembre 2018 - Ritorno 10 febbraio 2019

Igor Gorgonzola Novara - Lardini Filottrano

Savino Del Bene Scandicci - Pom Casalmaggiore

Reale Mutua Fenera Chieri - Imoco Volley Conegliano

Unet E-Work Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze

Banca Valsabbina Millenium BresciaZanetti Bergamo

Ubi Banca S.Bernardo Cuneo - Saugella Team Monza

Riposa: Club Italia Crai

7^ Giornata Andata 25 novembre 2018 - Ritorno 17 febbraio 2019

Saugella Team Monza - Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze - Igor Gorgonzola Novara

Pom Casalmaggiore - Reale Mutua Fenera Chieri

Zanetti Bergamo - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Lardini Filottrano - Imoco Volley Conegliano

Club Italia Crai - Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Banca Valsabbina Millenium Brescia

8^ Giornata Andata 2 dicembre 2018 - Ritorno 24 febbraio 2019

Igor Gorgonzola Novara - Saugella Team Monza

Imoco Volley Conegliano - Club Italia Crai

Unet E-Work Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Pom Casalmaggiore - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Zanetti Bergamo - Lardini Filottrano

Ubi Banca S.Bernardo Cuneo - Il Bisonte Firenze

Riposa: Reale Mutua Fenera Chieri

9^ Giornata Andata 9 dicembre 2018 - Ritorno 3 marzo 2019

Savino Del Bene Scandicci - Imoco Volley Conegliano

Saugella Team Monza - Pom Casalmaggiore

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri - Zanetti Bergamo

Lardini Filottrano - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Club Italia Crai - Il Bisonte Firenze

Riposa: Igor Gorgonzola Novara

10^ Giornata Andata 16 dicembre 2018 - Ritorno 10 marzo 2019

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Unet E-Work Busto Arsizio - Lardini Filottrano

Saugella Team Monza - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Il Bisonte Firenze - Imoco Volley Conegliano

Ubi Banca S.Bernardo Cuneo - Savino Del Bene Scandicci

Zanetti Bergamo - Club Italia Crai

Riposa: Pom Casalmaggiore

11^ Giornata Andata 23 dicembre 2018 - Ritorno 17 marzo 2019

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

Imoco Volley Conegliano - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Unet E-Work Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Reale Mutua Fenera Chieri

Lardini Filottrano - Saugella Team Monza

Club Italia Crai - Pom Casalmaggiore

Riposa: Zanetti Bergamo

12^ Giornata Andata 26 dicembre 2018 - Ritorno 24 marzo 2019

Savino Del Bene Scandicci - Zanetti Bergamo

Imoco Volley Conegliano - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Ubi Banca S.Bernardo Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Il Bisonte Firenze - Lardini Filottrano

Pom Casalmaggiore - Unet E-Work Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri - Club Italia Crai

Riposa: Saugella Team Monza

13^ Giornata Andata 29 dicembre 2018 - Ritorno 31 marzo 2019

Igor Gorgonzola Novara - Pom Casalmaggiore

Unet E-Work Busto Arsizio - Imoco Volley Conegliano

Zanetti Bergamo - Saugella Team Monza

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Savino Del Bene Scandicci

Lardini Filottrano - Reale Mutua Fenera Chieri

Club Italia Crai - Ubi Banca S.Bernardo Cuneo

Riposa: Il Bisonte Firenze