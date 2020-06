Imoco Volley, squadra al completo: confermata anche Kimberly Hill

L'Imoco Volley completa la squadra con la conferma di Kimberly Hill, un'altra delle superstar che hanno deciso di confermare il proprio impegno in gialloblù anche per il 2020/21. Coach Santarelli potrà quindi contare in toto anche per la prossima stagione sul team titolare che tanto bene ha fatto nell'ultima annata e che aveva fatto innamorare i tifosi delle Pantere.

"Miss MVP" sarà ancora quindi per la quarta stagione consecutiva una delle giocatrici più amate del Palaverde con il suo n°15. Elemento imprescindibile nell'equilibrio della squadra con la sua leadership silenziosa e le sue qualità tecniche che ne fanno una delle giocatrici più complete nel suo ruolo a livello mondiale. Il suo sterminato palmarès, sia a livello individuale che di squadra, testimonia tutti i pregi della bionda schiacciatrice di Portland, una sicurezza nei momenti decisivi, quelli che decidono le partite, atleta tanto fredda in campo quanto calorosa al di fuori come dimostra l'eccellente rapporto con il "gruppo" storico delle Pantere e il feeling speciale instaurato con il pubblico e l'ambiente gialloblù. Vittorie di squadra in carriera: 2 scudetti con l'Imoco nel 2018 e nel 2019, 2 volte il Mondiale per Club (2017 con Vakifbank e 2019 con l'Imoco), 2 Coppe Italia (2015 con Novara e 2020 con l'Imoco), 2 Supercoppe Italiane (2018 e 2019 con l'Imoco), 1 Champions League (2017 con il Vakif). Con la Nazionale USA ha vinto un Mondiale nel 2014, Bronzo Olimpico nel 2016, Oro alla VNL nel 2018, Oro al NorCeCa nel 2013, Oro al World Grand Prix nel 2015, Oro ai Panamericani nel 2013. Riconoscimenti Individuali: Mondiale 2014: MVP e Miglior schiacciatrice; All Star Game Italia 2015: MVP; Champions League 2016, 2017 e 2018: Miglior Schiacciatrice; Campionato turco 2016: MVP; World Grand Prix 2016: Miglior Schiacciatrice; Campionato Nordamericano 2019: Miglior Schiacciatrice; Campionato Mondiale per Club 2019: Miglior schiacciatrice. Un curriculum di tutto rispetto.

Trent'anni, "Kim" è nata a Portland (Oregon) il 19 novembre 1989, ruolo schiacciatrice, alta 193 centimetri. Dopo gli inizi alla Pepperdine University iniziò la carriera europea nel 2013/14 in Polonia all'Atom Sopot, poi un anno a Novara prima delle due stagioni dal 2015 al 2017 al Vakifbank Istanbul. Nelle ultime tre stagioni è stata uno dei punti di forza principali dell'Imoco Volley, con cui ha vinto ben 6 trofei ed è al 5° posto assoluto nella classifica delle presenze in maglia gialloblù con 121 partite giocate. Ecco il suo commento: «Mi ritengo davvero molto fortunata nella mia vita professionale, perchè le mie compagne di squadra dell'Imoco sono anche alcune delle mie amiche più care. Inoltre sono anche tra le migliori giocatrici di pallavolo che ci siano nel Mondo, quindi sono molto felice di poter giocare un'altra stagione insieme a questo fantastico gruppo».

Lo scorso anno avete vinto tanto, ma poi c'è stato lo stop, cosa ti ha lasciato quest'ultima annata in gialloblù?

«La scorsa stagione è stata prima bellissima, poi però straziante, sentivamo di avere la possibilità di vincere ancora più trofei per il club e per i tifosi, quindi averla lasciata purtroppo incompiuta è stato difficile. Ma ora che gran parte della squadra rimarrà a Conegliano, penso che saremo ancora più entusiaste, cariche e "affamate" di vittorie per provare a completare il lavoro nella prossima stagione».

Come hai vissuto questi lunghi mesi senza la pallavolo?

«Penso che questo sia stato il periodo più lungo almeno da dieci anni a questa parte in cui non ho giocato a pallavolo, e tutto sommato è stata davvero una bella pausa, un momento per ricaricare le batterie e tirare il fiato dopo tante stagioni in cui non mi sono mai fermata. Ma ora sono pronta per tornare al lavoro! Qui negli Stati Uniti mi sto allenando in palestra per essere pronta alla ripresa dell'attività, ma mi sto anche godendo il tempo libero, posso trascorrere tempo con gli amici e la mia famiglia che normalmente non vedo mentre sono in Italia o in giro con la Nazionale».

I tifosi vi aspettano...

«Voglio salutarli tutti, loro sono la nostra forza! Sono onorata di poter vivere un'altra stagione con tutti i nostri tifosi. Ci ritroveremo al Palaverde, non vedo l'ora»

Imoco Volley: il roster definitivo

Palleggiatrici: Wolosz (Pol - Cap) - Gennari (Ita)

Opposte: Egonu (Ita) - Gicquel (Fra)

Schiacciatrici: Sylla (Ita), Hill (USA), Adams (USA), Omoruyi (Ita)

Centrali: De Kruijf (Ola), Folie (Ita), Fahr (Ita), Butigan (Cro)

Liberi: De Gennaro (Ita) - Caravello (Ita)

Allenatore: Daniele Santarelli

Vice: Valerio Lionetti

Assistente: Martino Volpini